Страховщики: гидроудар из-за езды по затопленной улице – не страховой случай по каско

Российские регионы один за другим сталкиваются с аномальными ливнями – начав с южных регионов, затопленными оказались улицы Красноярска, а потом и Москвы. При этом ливни были такой силы, затопили улицы вместе с автомобилями. Власти пока гарантировали возмещения гражданам только за затопленное жилье – но с ущербом для автомобилей пока нет ясности.

Пока однозначно претендовать на выплаты могут автовладельцы, застраховавшие свои транспортные средства по полису Каско – он защищает как от ущерба в ДТП по вине владельца авто, так и от кражи, и чаще всего от последствий стихийных бедствий.

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Но, как оказалось, страховщики могут не оплатить ущерб в одном из случаев – если двигатель будет разрушен из-за гидроудара по вине владельца. Такие разъяснения выпустил Всероссийский союз страховщиков (ВСС) по итогам прошедших в Москве ливней.

Гидроудар – это разрушение подвижных частей двигателя (поршней, шатунов, и т.д.) из-за ударного возрастания давления в камере сгорания. Гидроудар происходит из-за того, что в камеру сгорания через впуск воздуха попадает вода – она почти не сжимается в отличие от топливно-воздушной смеси, из-за чего двигатель выходит из строя. Восстановление двигателя после гидроудара будет дорогим из-за необходимости замены поршневой группы и других элементов.

Как посчитали в ВСС, если автомобилист попал в сильный ливень и видит, что дорога дальше затоплена – он должен остановиться и заглушить двигатель. А если автомобиль все же затопило – не пытаться его завести (это тоже может привести к гидроудару). Водителю следует по возможности эвакуировать автомобиль, проверить наличие воды в картере двигателя и обратиться за помощью к специалистам.