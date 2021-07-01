Urban Sport: Volkswagen Tiguan в России получил новую версию

Компания Volkswagen вывела на российский рынок новую версию Tiguan под названием Urban Sport. Кроссоверы в таком исполнении щеголяют черным декором экстерьер, черными колесами, комбинированной обивкой сидений, а также металлическими накладками на педали. Начальная цена Tiguan Urban Sport — 2 459 900 рублей.

Фото: © Volkswagen © Volkswagen

Все Урбанспорты основаны на комплектации Status, а значит оснащены трехзонным климат-контролем Air Care Climatronic, медиасистемой Discover Media с 8-дюймовым экраном и навигацией, камерой заднего вида с омывателем, селектором режимов движения и дисплеем приборной панели Premium. А отличаются такие кроссоверы рулевым управлением с переменным передаточным отношением, оформлением экстерьера и внутренним убранством.

Volkswagen

Им положены 18-дюймовые колеса Sebring черного цвета, увеличенный задний спойлер, решетка радиатора с дополнительными хромированными полосами, черные рейлинги и молдинги бокового остекления, плюс проекция названия версия на асфальт. В салоне — сиденья с комбинированной обивкой из искусственной кожи и ткани, вставки на дверях из кожзама с красной прострочкой и металлические накладки на педали.

Volkswagen