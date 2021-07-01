Тест-драйв по-британски: блогер утопил новую Lada Niva и доехал на ней домой

После наземных испытаний по бездорожью блогер решил проверить, как «Нива» справится с водными преградами. Сначала внедорожник легко преодолел водную полосу, но затем водитель решил проехать через неглубокий, как ему показалось, прудик. В итоге машина всей передней частью ушла под воду и самостоятельно выбраться уже не смогла. А после этого авторов тест-драйва ждал главный сюрприз — «Нива» после достаточно длительного пребывания в воде завелась и довезла блогера до дома.