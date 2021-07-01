Тест-драйв по-британски: блогер утопил новую Lada Niva и доехал на ней домой

Британские блогеры и авторы канала The Late Brake Show провели необычный тест-драйв, главным героем которого стал внедорожник Lada
Niva Legend. В основном на канале выходят ролики, посвященные автомобилям немного другого класса: в числе последних были опубликованы видео с Rimac Nevera, электрическим Porsche
Taycan Cross Turismo, а также барнфайнды классических автомобилей. Но в этот раз в руки блогеров попала российская модель. Правда, тест-драйв она не пережила: при попытке переехать небольшое озеро британцы утопили внедорожник.