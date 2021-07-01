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Видео: британские блогеры утопили новую Lada Niva во время тест-драйва

Motor.ru
2 часа назад
Британские блогеры и авторы канала The Late Brake Show провели необычный тест-драйв, главным героем которого стал внедорожник Lada Niva Legend. В основном на канале выходят ролики, посвященные автомобилям немного другого класса: в числе последних были опубликованы видео с Rimac Nevera, электрическим Porsche Taycan Cross Turismo, а также барнфайнды классических автомобилей. Но в этот раз в руки блогеров попала российская модель. Правда, тест-драйв она не пережила: при попытке переехать небольшое озеро британцы утопили внедорожник.
Тест-драйв по-британски: блогер утопил новую Lada Niva и доехал на ней домой
Фото: © The Late Brake Show / Youtube.com© The Late Brake Show / Youtube.com
Сам тест-драйв начался довольно неплохо: блогер отметил, что «Нива» довольно утилитарный и проходимый автомобиль, даже несмотря на отсутствие каких-либо ассистентов, к которым привыкли британские водители. Особенно ведущий отметил простоту ремонта отечественной модели, которая очень помогла им в конце испытаний, когда автомобиль ушел под воду.
После наземных испытаний по бездорожью блогер решил проверить, как «Нива» справится с водными преградами. Сначала внедорожник легко преодолел водную полосу, но затем водитель решил проехать через неглубокий, как ему показалось, прудик. В итоге машина всей передней частью ушла под воду и самостоятельно выбраться уже не смогла. А после этого авторов тест-драйва ждал главный сюрприз — «Нива» после достаточно длительного пребывания в воде завелась и довезла блогера до дома.
Эти блогеры — не первые британцы, которые заинтересовались отечественной моделью. В конце мая стало известно, что Lada Niva примет участие в съемках нового выпуска шоу Top Gear. Этот внедорожник был выпущен в 1979 году специально для рынка Великобритании, о чем говорит правое расположение руля, а для съемок его выкупили с аукциона за 350 000 рублей.
Бортжурнал,Lada,Porsche,
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