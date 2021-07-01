В Тольятти впервые сфотографировали новый Renault Logan

На снимках можно заметить, что машина нового поколения будет оснащена светодиодной оптикой. Также на тестовом прототипе иные противотуманные фары и литые диски. Бампера на автомобиле неокрашены, а решетка радиатора, судя по треугольной выемке для шильдика, явно от румынского Dacia Logan. На российский рынок модель выйдет под привычным для отечественного покупателя брендом Renault, поэтому эту деталь ближе к продажам точно заменят.