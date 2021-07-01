В Тольятти впервые сфотографировали новый Renault Logan

Модель Taliant при этом уже дебютировала
чуть больше месяца назад. В первую очередь, компания решила открыть продажи на рынке Турции. В мотор
ной гамме представлены классический атмосферник отдачей 65 лошадиных сил, 90-
сильный турбомотор и битопливный агрегат мощностью 100 сил. Вариантов трансмиссий два: пятиступенчатая механика и вариатор. Стоит новая модель на порядок дороже, чем в России: Taliant для Турции оценили в 1,6 миллиона рублей, в то время как актуальный Logan можно купить в России по цене от 706 тысяч рублей.