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В Тольятти впервые сфотографировали новый Renault Logan

Motor.ru
1 час назад
В Тольятти впервые сфотографировали новый Renault Logan
Фото: Motor.ruMotor.ru
В Сети впервые опубликовали фотографии прототипа одного из самых популярных автомобилей в России — Renault Logan. Опытный образец собрали специально для испытаний, которые начались на дорогах в Тольятти. По данным источников, сборкой модели занимался специальный участок Научно-технического центра АвтоВАЗа, хотя кузов был окрашен на стандартной сборочной линии B0. Ожидается, что массовое производство нового «Логана» вместе с соплатформенным Sandero начнется не раньше 2022 года.
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Тесты модели Sandero третьего поколения уже начались. Теперь же к нему присоединился и «Логан», построенный на той же платформе CMF-B. Как пишет сообщество Avtograd News, у российской модели останутся прежние двигатели и коробки передач, хотя не исключено, что в будущем появится еще и роботизированная коробка с двумя сцеплениями DCT. Румынские Logan и Sandero поставляются на рынки Европы с более экономичными трехцилиндровыми моторами объемом 1,0 литра.
На снимках можно заметить, что машина нового поколения будет оснащена светодиодной оптикой. Также на тестовом прототипе иные противотуманные фары и литые диски. Бампера на автомобиле неокрашены, а решетка радиатора, судя по треугольной выемке для шильдика, явно от румынского Dacia Logan. На российский рынок модель выйдет под привычным для отечественного покупателя брендом Renault, поэтому эту деталь ближе к продажам точно заменят.
Avtograd News
Avtograd News
Avtograd News
Avtograd News
Avtograd News
Внешность Логана третьего поколения запатентовали еще в середине мая. Причем в базе Роспатента также были опубликованы изображения автомобиля с решеткой радиатора от Dacia. Изначально ожидалось, что и Logan, и Sandero появятся в России уже в 2021 году, а затем на смену «Логану» придет новый бюджетный седан Taliant, однако сейчас стало известно, что старт производства запланирован лишь на следующий год.
Модель Taliant при этом уже дебютировала чуть больше месяца назад. В первую очередь, компания решила открыть продажи на рынке Турции. В моторной гамме представлены классический атмосферник отдачей 65 лошадиных сил, 90-сильный турбомотор и битопливный агрегат мощностью 100 сил. Вариантов трансмиссий два: пятиступенчатая механика и вариатор. Стоит новая модель на порядок дороже, чем в России: Taliant для Турции оценили в 1,6 миллиона рублей, в то время как актуальный Logan можно купить в России по цене от 706 тысяч рублей.
Источник: Avtograd News
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