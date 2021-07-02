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Автодилеры прогнозируют рост цен и дефицит некоторых моделей во втором полугодии

ТАСС
2 часа назад
Автомобили продолжат дорожать во второй половине этого года. Такое мнение ТАСС высказали в двух крупных российских автодилерских центрах - "Рольф" и "Авилон". При этом сохранится дефицит некоторых моделей новых авто, отмечают они.
Дилеры прогнозируют рост цен на автокомплектущие и машины
Фото: U.S. Air Force/space.com/Global Look PressU.S. Air Force/space.com/Global Look Press
Автодилеры не прогнозируют насколько повысится стоимость автомобилей в июле - декабре, но в "Авилоне" заметили, что в первой половине года стоимость уже повысилась на 5-10%.
Основными причинами дальнейшего роста стоимости автомобилей в "Авилоне" считают дефицит некоторых авто, инфляцию и колебание курса валют.
Бортжурнал,Авилон,ИТАР-ТАСС,
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