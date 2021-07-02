Особо важная персона: разбор проблем BMW 5 серии F10

БМВ 5 серии – одна из популярных моделей на вторичке. Только за первые два месяца 2021 года через avtocod.ru ее проверили 50 564 раза. Эталоном 5 серии стала F10, которая увидела свет в 2010 году. Ею мечтали обзавестись крутые ребята с района и успешные бизнесмены, молодые девушки и зрелые женщины. Покупателей останавливали отговорки друзей, статьи и отзывы владельцев о вечных поломках и космических ценах на ремонт.

Фото: АвтоКод АвтоКод

В этом материале я расскажу о проблемах БМВ 5 серии Ф10. К чему надо быть готовым? Сколько стоит ремонт? Что нужно проверять внимательно? Давайте разбираться.

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Проблема 1: гниение кузова

Не раз слышал о гниении кузова БМВ F10. Да, такое возможно, но если машина была в серьезном ДТП, а после восстановлена гаражными мастерами, как они сами говорят, « на продажу». В таком случае у Ф10 не только гниение может быть, но и трещины в местах сварки кузова.

Чтобы узнать перед покупкой, была ли машина в аварии, рекомендую пробить ее через специальный сервис. Вот пример: F10 2014 года, как пишет владелец, продается без ДТП. Заявлен пробег в 155 тыс. км, весь кузов в родной краске.

Что же показывает проверка через avtocod.ru?

Проверка показывает, что ДТП было. Пострадал задний бампер, заднее правое крыло и задняя пассажирская дверь справа.

Авария произошла при третьем владельце – возможно, текущий собственник и не знает о проблеме.

При третьем же хозяине у машины почти вдвое уменьшился пробег.

Плюс машина была оформлена в лизинг.

Нужно выяснить у продавца, закрыт ли договор, иначе есть риск лишиться машины, если бывший владелец перестанет вносить платежи. Я бы такой вариант обошел стороной.

Если вернуться к уязвимым местам кузова БМВ 5 серии F10, к проблемам я также отнес бы растяжки в моторном отсеке, а точнее – в месте крепления с чашками. При эксплуатации во влажных регионах России бывали случаи с поднятием краски. В остальном претензий к заводскому ЛКП нет.

Все дно у F10 закрыто защитными пластиковыми пыльниками. Их постоянно шоркают, ломают, разрывают. Мой совет – серьезно относиться к поломкам и менять все вовремя. Защита стоит недешево, но все же дешевле, чем замена топливной магистрали или проводки.

Проблема 2: поломки воздухозаборника

климат-контроль в дорестах;

кнопки центральной консоли (быстро стирались);

воздуховоды. Для производителя «пятерка» – машина особая, важная для экономики и имиджа концерна, поэтому внутри в Ф10 все сделано по высшему уровню. Я не слышал о каких-то проблемах, скрипах и проч. Были негативные отзывы на:

Не знаю как, но воздуховоды часто обламывают. В рестайлинговых Ф10 эту проблему я не наблюдал.

Проблема 3: короткая жизнь тормозной системы

Производитель умудрился превзойти себя, научившись сочетать комфорт и управляемость в автомобилях. Алюминиевая подвеска, адаптивное рулевое управление, регулировка жесткости и подруливающая задняя ось делают свое дело на пятерку с плюсом.

Но тормозная система редко живет больше 50 тыс. км. Это обусловлено тем, что в машинах есть система AUTO HOLD (автоматический ручник), и «пятерки» активно используют тормоза при включенной системе стабилизации. Проблему можно решить банальной заменой тормозных накладок. Цена вопроса на одну ось – около 5 тыс. рублей.

Рычаги тоже живут недолго. Скорее, из-за безалаберного отношения самих владельцев и плохого дорожного покрытия.

Проблема 4: проблемы с мехатроником и течи АКПП

В БМВ 5 серии установлены восьмиступенчатые АКПП от компании ZF (8HP45 и 8HP70). На данный момент они являются одними из самых надежных коробок в мире.

Но и они не вечны. Коробки первых лет производства страдают проблемами с мехатроником и течью в местах крепления с двигателем. Можно обойтись заменой заднего сальника коленвала, но, если затянуть с проблемой, можно попасть на ремонт всей КПП.

Также почему-то владельцы считают, что масло в коробки залито на весь срок эксплуатации. Менять жидкость нужно не реже одного раза в 80 тыс. км. Тем, кто любит агрессивную езду, нужно обслуживать АКПП раз в 40-50 тыс. км. Литр масла стоит около 1 500 рублей (нужно 8 литров), плюс поддон – около 7-10 тыс. рублей. Ремонт или замена агрегата выйдет в 120-200 тыс. рублей.

Чтобы избежать проблем с коробками, советую перед покупкой тщательно диагностировать узлы на профессиональном оборудовании в специализированных центрах. Цена за диагностику варьируется от 1 000 до 5 000 рублей.

На версиях с полным приводом ахиллесовой пятой будут раздатки и передние привода. Xdrive противопоказан любителям пускать машины в дрифт и «рвать» от светофора к светофору. В противном случае придется постоянно менять привода и раздатки.

Тем, кто ценит комфорт и безопасное вождение в зимнее время года, БМВ 5 Ф10 можно брать спокойно. Главное – менять масло в узлах по регламенту.

Проблема 5: масложор бензинового двигателя

Моторы – спорное место любой БМВ. Спорное потому, что нет точной рекомендации, какой агрегат брать не стоит. Все относительно.

Бензиновых двигателей на BMW 5 F10 устанавливалась уйма – от самых простых 2,0 турбо на 184 л. с. до 4,4 л на двух турбинах в 407 л. с.

постоянной заменой масла каждые 5-7 тыс. км;

регулярной мойкой радиаторов;

заменой антифриза. Самые популярные на вторичке – пятерки с индексом 520i,525i, 528i и 530i. Все они рано или поздно начинают масложорить. Предотвратить это нельзя, но можно отсрочить:

Расход бензина вполне приемлемый – около 13-15 л по городу и 8 л по трассе при спокойной езде.

Дизельных моторов на 5 серию устанавливалось тоже немало. Самые популярные – с индексами 520d/525d/530d. Негласно они считаются более надежными из всей линейки. При замене ГРМ по регламенту и устранении заслонок EGR моторы ходят по 300-500 тыс. км.

В 2014 году стали появляться новые агрегаты с маркировкой B48. Они оказались еще более надежными и тихими, но имели проблемы со шкивом коленвала. Он трескается от времени и разваливается. Ничего смертельного нет – нужно просто заменить шкиф и ремень. Стоимость замены – около 10 тыс. рублей.

К 200 тыс. км начинает течь и свистеть турбина. Болячка лечится заменой картриджа турбины (12 тыс. рублей), в противном случае деталь погибнет, а ремонт обойдется в 5-6 раз дороже.