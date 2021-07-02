Skoda отзывает в России модели Octavia и Superb

Skoda отзывает 54 автомобиля Octavia и 3 модели Superb, проданных с начала 2021 года в России. Владельцев машин пригласят в дилерские центры для бесплатного устранения проблемы.

Причина отзыва заключается в подушках безопасности, которые могут доставлять проблемы при эксплуатации. В дилерских центрах на транспортных средствах будут заменены подушки безопасности.

Владельцев машин пригласят на осмотр авто по СМС или направят сообщение на электронный адрес. Проверить, попала ли машина под отзыв можно самостоятельно, для этого можно сверить VIN номер на сайте Росстандарта. Все манипуляции будут проводиться бесплатно, о времени визита потребуется договориться заранее.