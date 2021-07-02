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Skoda отзывает в России 54 модели Octavia

Car.ru
36 минут назад
Skoda отзывает 54 автомобиля Octavia и 3 модели Superb, проданных с начала 2021 года в России. Владельцев машин пригласят в дилерские центры для бесплатного устранения проблемы.
Skoda отзывает в России модели Octavia и Superb
Фото: Car.ruCar.ru
Причина отзыва заключается в подушках безопасности, которые могут доставлять проблемы при эксплуатации. В дилерских центрах на транспортных средствах будут заменены подушки безопасности.
Владельцев машин пригласят на осмотр авто по СМС или направят сообщение на электронный адрес. Проверить, попала ли машина под отзыв можно самостоятельно, для этого можно сверить VIN номер на сайте Росстандарта. Все манипуляции будут проводиться бесплатно, о времени визита потребуется договориться заранее.
В середине марта этого года Skoda уже отзывала 685 машин, реализованных в России с 2014 по 2016 года. Тогда проблема заключалась в программном обеспечении блока управления двигателем, что может привести к некорректной работе системы рециркуляции отработанных газов.
Бортжурнал,Skoda,
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