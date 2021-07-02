Объявлены цены на новую Creta

На очередной полугодовой пресс-конференции российского подразделения корейской компании стали известны цены на популярный кроссовер Hyundai Creta
. Также представители компании отчитались о продажах и сообщили и о будущих новинках.
Полное описание комплектаций будет доступно в ближайшее время на сайте компании. Итак, ясно, что цены подросли, но компания максимально расширила количество возможных вариаций автомобиля. Речь идет прежде всего о комбинациях двигатель-коробка передач-привод.
Помимо новых, запущенных в этом году кроссоверов Tucson, Santa Fe и Creta, в ближайшее время в России будет представлен семейный минивэн Staria, который может стать альтернативой кроссоверам.
Несмотря на пандемию, за период с июля 2020 года по июль 2021 год компания продала 91 700 автомобилей. Таким образом, прирост продаж составил 42,6%. Через сервис онлайн-продаж было реализовано 1862 автомобиля. Столь небольшое количество, по мнению руководства компании, связано с нехваткой автомобилей и с приоритетом клиентов к традиционным способам покупки. Кстати, дилерская сеть компании выросла и на сегодняшний день составляет 193 центра продаж.
Также управляющий директор «Хендэ
Мотор СНГ» Алексей Калицев
сообщил о росте пользователей сервиса подписок на автомобили Hyundai и дальнейшего внедрения телематических систем во всех автомобилях модельного ряда Hyundai.