Производитель трехколесных спорткаров выпустил внедорожник на батарейках

Топовая версия Vanderhall Brawley, который раньше фигурировал под именем Navarro
, будет полагаться на четыре электромотора суммарной мощностью 405 лошадиных сил и 651 Нм крутящего момента. Каждый из них вместе с инвертором, редуктором, тормозами и системой охлаждения собран в единый узел. Батарея емкость 40 либо 60 киловатт-часов, состоящая из NMC-ячеек (никель-марганец-кобальт), обеспечит до 322 километров на одной зарядке. Аккумулятор снабжен системой терморегуляции и поддерживает быструю зарядку до 80 процентов менее чем за час.