Производитель трехколесных спорткаров выпустил внедорожник на батарейках

Внедорожник оснастят шинами с внешним диаметром 35 дюймов и амортизаторами с внутренними байпасными клапанами. Ходы подвесок составят 560 миллиметров. В оснащение Brawley войдут съемная крыша, обтянутый кожей руль, система отопления и кондиционирования салона, аудиосистема с Bluetooth. Посадочных мест — четыре. В списке опций присутствую стеклоочистители, подогрев сидений и система измерения скорости и дистанции до других машин.