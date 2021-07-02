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Производитель трехколесных спорткаров выпустил внедорожник на батарейках

Motor.ruиещё 1
1 час назад
Американский производитель трехколесных автоциклов Vanderhall представил новую модель под названием Brawley. Это электрический внедорожник в стиле Jeep Wrangler Xtreme Recon или Ford Bronco Badlands Sasquatch, оснащенный шинами с внешним диаметром 35 дюймов, длинноходной подвеской и бортовыми углеродокерамическми тормозами.
Производитель трехколесных спорткаров выпустил внедорожник на батарейках
Фото: Motor.ruMotor.ru
Топовая версия Vanderhall Brawley, который раньше фигурировал под именем Navarro, будет полагаться на четыре электромотора суммарной мощностью 405 лошадиных сил и 651 Нм крутящего момента. Каждый из них вместе с инвертором, редуктором, тормозами и системой охлаждения собран в единый узел. Батарея емкость 40 либо 60 киловатт-часов, состоящая из NMC-ячеек (никель-марганец-кобальт), обеспечит до 322 километров на одной зарядке. Аккумулятор снабжен системой терморегуляции и поддерживает быструю зарядку до 80 процентов менее чем за час.
Vanderhall
Внедорожник оснастят шинами с внешним диаметром 35 дюймов и амортизаторами с внутренними байпасными клапанами. Ходы подвесок составят 560 миллиметров. В оснащение Brawley войдут съемная крыша, обтянутый кожей руль, система отопления и кондиционирования салона, аудиосистема с Bluetooth. Посадочных мест — четыре. В списке опций присутствую стеклоочистители, подогрев сидений и система измерения скорости и дистанции до других машин.
Vanderhall
В модельном ряду Vanderhall батарейный Brawley составит компанию автоциклам Carmel, Edison и Venice. Первый — самый дорого́й. Его стоимость достигает 46 950 долларов, или 3,5 миллиона рублей. В движение Carmel приводит «турбочетверка» 1.5 с отдачей 197 лошадиных сил и 275 Нм крутящего момента, совмещенная с шестидиапазонным автоматом.
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