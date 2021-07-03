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Mercedes-Benz заменит новой моделью сразу две прежних

Motor.ru
2 часа назад
Линейка марки Mercedes-Benz скоро пополнится новой моделью CLE, которая заменит собой сразу несколько существующих: C-Class Coupe, C-Class Cabriolet, E-Class Coupe и E-Class Cabriolet. Нишевые двухдверки, продажи которых оставляли желать лучшего, решено отправить в отставку и выпустить вместо них новую модель. Она будет также доступна в ипостаси купе и кабриолета, но по размерам окажется аккурат между С-Class и E-Class. Впервые о появлении нового индекса стало известно в 2020 году.
Линейка марки Mercedes-Benz пополнится новой моделью
Фото: E 53 4Matic+ Coupe © Mercedes-AMGE 53 4Matic+ Coupe © Mercedes-AMG
Как сообщает издание Auto Express со ссылкой на собственные источники в Mercedes-Benz, вместо двухдверок C-Class нового поколения немецкая компания выпустит абсолютно новую модель, которая получит индекс CLE. Более того, она заменит собой более крупные купе и кабриолет E-Class. Тем самым Mercedes-Benz намерен существенно упростить модельную линейку, заменив две нишевые двухдверки одной новой. По данным инсайдеров, CLE-Class выйдет на рынок в формате как купе, так и кабриолета со складной мягкой крышей. Новинка будет построена на платформе MRA — как актуальные седаны С-Class и S-Class.
Ожидается, что новый CLE-Class дебютирует в 2022 году, а в продажу в Европе поступит годом позже. Скорее всего, новая модель позаимствует линейку силовых агрегатов у C-Class поколения W206 в европейской спецификации — турбочетвёрку с 48-вольтовым стартер-генератором EQ Boost и автоматической коробкой передач, а также задним или полным приводом 4Matic на выбор. Также определённо стоит ожидать и появления «заряженных» версий от Mercedes-AMG. По габаритам и стоимости новинка расположится между «четырёхдверными купе» CLA и CLS.
Бортжурнал,Mercedes-Benz,
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