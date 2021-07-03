Линейка марки Mercedes-Benz пополнится новой моделью

Как сообщает
издание Auto Express со ссылкой на собственные источники в Mercedes-Benz, вместо двухдверок C-Class нового поколения немецкая компания выпустит абсолютно новую модель, которая получит индекс CLE. Более того, она заменит собой более крупные купе и кабриолет E-Class. Тем самым Mercedes-Benz намерен существенно упростить модельную линейку, заменив две нишевые двухдверки одной новой. По данным инсайдеров, CLE-Class выйдет на рынок в формате как купе, так и кабриолета со складной мягкой крышей. Новинка будет построена на платформе MRA — как актуальные седаны С-Class и S-Class.