Нереально приобрести: Топ-5 малоизвестных автомобилей

Эксперты представили пять малоизвестных авто, которые практически нереально приобрести. Первым в списке значится Spectre R42. Это транспортное средство выпустили в количестве 23 экземпляров. После этого английская фирма Spectre Supersport Ltd заявила о банкротстве.

Фото: Car.ru Car.ru

Авто представили в 96-ом году и производили до 97-го года. Этим объясняется малое количество таких транспортных средств. Машина получила кузов из легкого металлического сплава, обеспечивающего массу машины в 1,25 т.

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Модель оснащается бензиновым 4.6-литровым двигателем V8 на 360 «лошадей». Первую сотню автомобиль мог развивать за 4 сек. При этом максимальная скорость авто достигала 280 км/час.

Lotec Sirius создали в 92-ом году. Кузов модели сделан из углепластика. Вес машины составлял 1,39 т. Автомобиль получил шестилитровый мотор V12 от Mercedes на 2 турбины. Двигатель генерировал 1000 «лошадей».

Первую сотню авто набирало за 2,8 сек. Максимальная скорость транспортного средства достигала 400 км/час.

Японский суперкар Lamborghini в исполнении Dome zero появился в 78-ом году. Авто комплектуется 2.8-литровым атмосферным мотором от Nissan и пятиступенчатой МКПП. Двигатель генерировал 145 лошадиных сил. Первую сотню машина развивала за 7,7 сек. Авто могло разгоняться до 220 км/час.

Японскую Jiotto Caspita создали в 88-ом году. Кузов модели сделан из лёгкого композита. Первый прототип оснащали двигателем Subaru , применяемым в болиде F1. 3,5-литровая силовая установка генерирует 450 «лошадей».

Второй прототип оснащался агрегатом на 585 лошадиных сил. Первую сотню авто набирало за 3,8 сек. Максимальная скорость транспортного средства составляла 345 кмчас.

Французская модель Venturi 400 GT Trophy появилась в 86-ом году. В стандартной комплектации транспортное средство оснащалось карбоновыми тормозами. Модель комплектовалась двигателем V6 с 2-мя турбинами.