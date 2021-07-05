Как очистить автокондиционер своими руками за 10 минут

Засорившийся кондиционер может стать причиной дискомфорта в салоне. Скопившаяся влага образует неприятный запах, в приборе начнут появляться опасные для здоровья грибки и бактерии. Очистить кондиционер можно своими руками.

Затхлый запах в салоне свидетельствует о том, что кондиционер неисправен. Кондиционер требует полноценной чистки раз в три года. Но на практике это делать приходится гораздо чаще.

В профилактических целях можно использовать специальные аэрозольные средства, действуя по инструкции. Запускается мотор на полную мощность, включается режим рециркуляции. Открывается баллончик, устанавливается перед пассажирским креслом, запускается на 5 минут.

Для этих целей можно использовать пенный очиститель. Для этого демонтируется салонный фильтр. Пеной запускают воздуховоды. Через определенное время запускают мотор и включают автокондиционер в разных режимах.