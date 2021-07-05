Genesis показал «оспортивленный» G80 Sport

Компания Genesis раскрыла внешность люксового седана G80 с приставкой Sport — модель обзавелась «оспортивленной» модификацией вслед за машиной предыдущего поколения. Южнокорейская компания опубликовала фотографии экстерьера и салона, которые отличились «атлетичностью» и особым декором, однако технические характеристики новой версии седана пока решила оставить в секрете. Их марка обещает рассекретить после начала производства, намеченного на третий квартал 2021 года.
Внешность G80 Sport – это новый виток развития концепции «Атлетичной элегантности», отмечает Genesis. Модель получила более «агрессивные» бамперы и детали из затемненного хрома, а также уникальные 20-дюймовые колеса с тормозными суппортами в красном либо черном цвете.
На фотографиях седан представлен в эксклюзивном для версии Sport красном цвете Cavendish Red, названном в честь скалы на северном побережье острова Принца Эдуарда на востоке Канаде.
В салоне G80 Sport имеется трехспицевое рулевое колесо. Для передней панели Genesis приготовила три варианта отделки на выбор: с применением алюминия, карбона или сразу нескольких материалов с ромбовидным рисунком. Кроме этого, для заказа будут доступны особые оформления сидений, с тем же ромбовидным либо V-образным паттерном.
Технические подробности пока не раскрыты, однако Genesis упомянул, что G80 Sport получит полноуправляемое шасси. «Стандартный» G80, сменивший поколение весной прошлого года, оснащается бензиновыми моторами объемом 2,5 и 3,5 литра, выдающими 304 и 308 лошадиных сил соответственно. Трансмиссия — восьмиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.
На прошлой неделе фотошпионы сфотографировали
роскошную версию Genesis GV80 с шестиместным салоном. По предварительным данным, кроссовер с посадочной формулой 2+2+2 появится в продаже в Южной Корее во втором полугодии.