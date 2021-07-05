Genesis показал «оспортивленный» G80 Sport

Компания Genesis раскрыла внешность люксового седана G80 с приставкой Sport — модель обзавелась «оспортивленной» модификацией вслед за машиной предыдущего поколения. Южнокорейская компания опубликовала фотографии экстерьера и салона, которые отличились «атлетичностью» и особым декором, однако технические характеристики новой версии седана пока решила оставить в секрете. Их марка обещает рассекретить после начала производства, намеченного на третий квартал 2021 года.

Фото: © Genesis © Genesis

Внешность G80 Sport – это новый виток развития концепции «Атлетичной элегантности», отмечает Genesis. Модель получила более «агрессивные» бамперы и детали из затемненного хрома, а также уникальные 20-дюймовые колеса с тормозными суппортами в красном либо черном цвете.

На фотографиях седан представлен в эксклюзивном для версии Sport красном цвете Cavendish Red, названном в честь скалы на северном побережье острова Принца Эдуарда на востоке Канаде.

В салоне G80 Sport имеется трехспицевое рулевое колесо. Для передней панели Genesis приготовила три варианта отделки на выбор: с применением алюминия, карбона или сразу нескольких материалов с ромбовидным рисунком. Кроме этого, для заказа будут доступны особые оформления сидений, с тем же ромбовидным либо V-образным паттерном.

Genesis

Genesis

Genesis

Технические подробности пока не раскрыты, однако Genesis упомянул, что G80 Sport получит полноуправляемое шасси. «Стандартный» G80, сменивший поколение весной прошлого года, оснащается бензиновыми моторами объемом 2,5 и 3,5 литра, выдающими 304 и 308 лошадиных сил соответственно. Трансмиссия — восьмиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.