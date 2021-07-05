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Обновленный Mitsubishi Pajero Sport появился на российском рынке

Car.ru
8 часов назад
Mitsubishi Pajero Sport представляет собой хорошо проработанную модель. Японцы основательно потрудились над интерьером, внедрили много новых опций.
Обновленный Mitsubishi Pajero Sport появился на российском рынке
Фото: Car.ruCar.ru
Во внешности авто заметны значительные изменения, особенно это касается передней части. Здесь появился новый блок из светодиодной противотуманной оптики. Также присутствует активная система подсветки поворота и поворотников.
Передняя часть капота приподнята на 40 мм для сохранения бензинового мотора. Сзади модель также претерпела изменения, уменьшен размер фонарей, они стали короче. Разработчики изменили форму нижней части багажника. Кроме того, появилась антенна на крыше, по своему виду напоминающая плавник акулы.
Car.ru
Недоработки прежних модификаций были усовершенствованы. Салон стал более удобным, но в целом он выглядит еще достаточно просто. Отделка жестким пластиком вызывает недоумение, учитывая стоимость машины в 4 миллиона рублей.
Car.ru
Внутри появилось место для смартфона. Боковые кромки центрального тоннеля обрамляют боковые кожаные накладки. Для пассажиров, сидящих сзади, предусмотрена розетка и зарядка для смартфонов.
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