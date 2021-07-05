Китайского «убийцу» Tesla с запасом хода 1000 километров впервые засняли вживую

Фотошпионы в Китае впервые сфотографировали электрический седан Nio ET7, который прочат в конкуренты Tesla Model S. Электрокар, ранее показывавшийся только на автосалонах и мероприятиях для СМИ, впервые «застукали» под натуральным освещением на территории завода китайской фирмы Nio. Как отмечается на сайте CarNewsChina, опубликовавшем снимок, в объектив шпионов попал предсерийный образец модели.

Фото: © CarNewsChina © CarNewsChina

В числе отличий от седана, который Nio показывала на официальных фотографиях и на автошоу числятся слегка иное оформление решетки, колесные диски с упрощенным дизайном и более широкие зазоры между кузовными панелями. Кроме этого, на снимке видны двухцветные корпуса зеркал заднего вида и почему-то не задвинутая полностью в корпус ручка задней двери.

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Nio ET7 получился крупнее Model S: в длину достигает 5098 миллиметров, в ширину – 1987 миллиметров, а в высоту – 1505 миллиметров при колесной базе 3060 миллиметров. Показатель аэродинамического сопротивления у «китайца» на 0,01 лучше, чем у «Теслы», и составляет 0,23.Nio

В движение ET7 будет приводить безальтернативная на первых порах двухмоторная силовая установка. В ее составе – передний 245-сильный мотор и заднего асинхронный двигатель мощностью 408 лошадиных сил. Общая отдача будет достигать 653 силы и 850 Нм момента, что обеспечит электрокару разгон с места до первой «сотни» за 3,9 секунды.

А вот емкость батареи можно будет выбрать: будут доступны варианты на 70, 100 и 150 киловатт-часов. В первом случае ET7 проедет на одной зарядке 500 километров, во втором – 700 километров, а в третьем – 1000 километров по циклу NEDC.

В списке оснащения Nio ET7 – аудиосистема с 23 динамиками, адаптивная пневмоподвеска, автопилот, а также цифровая приборная панель и мультимедийная система с тачскрином размерностью 12,8 дюйма.

Стоимость китайского электрокара стартует с 448 тысяч юаней (около пяти миллионов рублей) и достигает 526 тысяч юаней (шесть миллионов рублей), однако цену можно значительно снизить, взяв аккумулятор в аренду. В таком случае базовый автомобиль обойдется уже в 378 тысяч юаней (4,3 миллиона рублей), а плата за пользование аккумуляторами составит 980 юаней (11 тысяч рублей). Для сравнения, стоимость Model S в Китае стартует с 734 тысяч юаней (8,3 миллиона рублей).