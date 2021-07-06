Почему японцы и немцы запретили шипованную резину

Интересный факт: в Японии использование шипованной резины было запрещено еще в 1990 году. Примечательно, что японские зимы не менее суровые, чем наши: выпадает большое количество снега, а температура зачастую опускается ниже отметки в -15 градусов. Несмотря на это все автовладельцы ездят на «липучке». В Германии тоже введен запрет на шипованные шины.

Шины на шипах также запрещены в таких европейских странах, как Испания, Венгрия и Чехия. В Финляндии и Норвегии использование шипованной резины возможно, но только в определенный период времени и с огромными ограничениями. В Соединенных Штатах шипованные шины запрещены в 6 штатах.

В России законодательного запрета пока нет, но не так давно ГИБДД анонсировала поправки о штрафах за езду на шипованной резине в летнее время.

Почему же Япония и многие европейские страны против «шипов»?

Первая причина заключается в том, что шипы разрушают дорожное покрытие. Это научно доказанный факт. Из-за использования шипованной резины дороги гораздо чаще нуждаются в ремонте, соответственно, на это приходится выделять дополнительные финансы.

Вторая причина вытекает из первой. Дробленые частички асфальта, поврежденного шипами, оседают на дороге, траве или просто летают в воздухе. Люди и животные вдыхают их, а это наносит вред их здоровью. Это способно привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, проблемам с дыхательными путями и раковым опухолям. Именно по этой причине Япония одной из первых запретила использование шипованных шин.

Еще одна причина отказа от «шипов» – большое количество грязи, которое образуется при их использовании. Темный налет на снеге и дорогах – не что иное, как дробленный асфальт, разрушенный при езде на шипованных шинах.

Возникает вопрос: нужно ли запрещать шипованную резину в России?