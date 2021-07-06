Каршеринг или аренда: что выбрать автомобилисту?

В летнее время начинается сезон отпусков. Для тех, у кого нет личного транспортного средства, есть варианты - каршеринг или аренда автомобиля.

Наиболее современный и распространенный способ взять автомобиль для поездок - воспользоваться услугами каршеринга. Самые распространенные операторы - Делимобиль и Яндекс.Драйв. Топливо и мойка входят в стоимость услуги - в этом заключается основное преимущество. Регистрация в приложениях сервиса простая и быстрая.

Пользоваться функционалом можно из любой точки страны. Пользователь может выбирать любую доступную на карте машину. Всю ситуацию портят ограничения. Пробег - не более 150 км в сутки. У пользователя нет возможности передать управление транспортным средством другому человеку.

Есть еще один вариант - классическая аренда. Компании предоставляют транспортные средства напрокат по стандартной схеме. На рынке представлены международные и локальные компании. От этого будет зависеть стоимость и разнообразие предоставляемых услуг.