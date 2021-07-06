Kia Sportage обновит моторы и оснащение

Как и Tucson, со сменой поколения Sportage стал крупнее, расстояние между осями вытянулось с 2670 до 2755 мм, сам кузов растянулся 4660 мм (+180 мм). Естественно такая прибавка декларирует увеличения свободного пространства в салоне и багажном отделении.

Обезопасит новый Sportage набор электропомощников в состав которого входит система камер кругового обзора, парктроники по кругу, салонная камера отслеживающая усталость водителя, и датчики объёма напоминающие о забытых пассажирах-детях на заднем ряду. Всё это добро будет помогать полуавтономно передвигаться Спортэйджу по магистрали, держась в собственной полосе движения, а также поможет при дистанционной парковке и выезде с неё задним ходом, уберегая от поперечного траффика.