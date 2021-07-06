Kia Sportage обновит моторы и оснащение

Компания Kia
рассказала о базовых модификация и оснащении нового кроссовера Kia Sportage
пятого поколения. Стандартные паркетники будут доступны с бензиновыми и дизельными «турбочетвёрками», они экономичнее и обещают лучшую динамику. Младший мотор в гамме — 1.6 TGDI (180 л.с. и 264 Н·м) предложат с семидиапазонным «роботом», турбодизель 2.0 развивает 186 л.с. и 416 Н·м, тут в трансмиссии восьмиступенчатый «автомат». Полный привод за доплату доступен обоим модификациям. Будет у Sportage и гибридная версия с возможностью подзарядки от сети, которая уже доступна новому Tucson
, у Hyundai
её мощность достигает 226 сил и даёт около 45 км электропробега.