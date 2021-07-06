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Kia Sportage обновит моторы и оснащение

Autorating.ruиещё 5
6 часов назад
Компания Kia рассказала о базовых модификация и оснащении нового кроссовера Kia Sportage пятого поколения. Стандартные паркетники будут доступны с бензиновыми и дизельными «турбочетвёрками», они экономичнее и обещают лучшую динамику. Младший мотор в гамме — 1.6 TGDI (180 л.с. и 264 Н·м) предложат с семидиапазонным «роботом», турбодизель 2.0 развивает 186 л.с. и 416 Н·м, тут в трансмиссии восьмиступенчатый «автомат». Полный привод за доплату доступен обоим модификациям. Будет у Sportage и гибридная версия с возможностью подзарядки от сети, которая уже доступна новому Tucson, у Hyundai её мощность достигает 226 сил и даёт около 45 км электропробега.
Kia Sportage обновит моторы и оснащение
Фото: KiaKia
Как и Tucson, со сменой поколения Sportage стал крупнее, расстояние между осями вытянулось с 2670 до 2755 мм, сам кузов растянулся 4660 мм (+180 мм). Естественно такая прибавка декларирует увеличения свободного пространства в салоне и багажном отделении.
Kia
Обезопасит новый Sportage набор электропомощников в состав которого входит система камер кругового обзора, парктроники по кругу, салонная камера отслеживающая усталость водителя, и датчики объёма напоминающие о забытых пассажирах-детях на заднем ряду. Всё это добро будет помогать полуавтономно передвигаться Спортэйджу по магистрали, держась в собственной полосе движения, а также поможет при дистанционной парковке и выезде с неё задним ходом, уберегая от поперечного траффика.
На российский рынок новый Sportage выйдет во второй половине следующего года.
Бортжурнал,Kia Sportage,Hyundai,Kia,
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