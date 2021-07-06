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Бюджетный вариант: составлен рейтинг самых дешевых кроссоверов-иномарок в России

Профиль
4 часа назад
Цены на новые автомобили в России продолжают расти. Найти кроссовер иностранного производителя дешевле чем за миллион руб. уже не получится.
Бюджетный вариант: составлен рейтинг самых дешевых кроссоверов-иномарок
Фото: ‎Motor1.com‎Motor1.com
Портал Carsweek составил рейтинг самых дешевых кроссоверов-иномарок на российском рынке. Бюджетные варианты часто отличаются скромной комплектацией.

Renault Duster

Цены на новое поколение этого кроссовера начинаются от 1,004 млн руб. Комплектация Access поставляется с передним приводом, двигателем объемом 1,6 л и мощностью 114 л.с. и механической коробкой передач. Оснащение весьма скудное – в базовом варианте нет даже кондиционера.

Chery Tiggo 4

Китайский кроссовер в базовой комплектации в России можно приобрести за 1,129 млн руб. Двигатель мощностью 113 л.с. и объемом 1,5 л сопряжен с пятиступенчатой МКПП. Автомобиль считается достаточно экономным – в смешанном режиме расходует 6,9 л бензина Аи-92 на 100 км.

Hyundai Creta

Новое поколение корейского кроссовера петербургской сборки в базовой комплектации стоит от 1,199 млн руб. За эту цену предлагается автомобиль с механической коробкой передач и двигателем объемом 1,6 л и мощностью 123 л.с. В базовом оснащении кроссовер предлагается с кондиционером и мультимедийной системой с сенсорным экраном диагональю 8 дюймов.

Nissan Terrano

Японский кроссовер подорожал за последние два месяца уже три раза. В комплектации Comfort он стоит от 1,205 млн руб. Он оснащается двигателем мощностью 114 л.с. и рабочим объемом 1,6 л с МКПП. В базовую цену входит кондиционер с салонным фильтром.

Renault Kaptur

В пятерку самых дешевых кроссоверов вошли сразу две модели Renault. Kaptur в стартовой версии Life стоит от 1,206 млн руб. Переднеприводная модификация с двигателем мощностью 114 л.с. и механической коробкой передач может похвастаться кондиционером, задней светодиодной оптикой и системой дистанционного запуска двигателя.
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