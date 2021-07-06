Почему на “вторичке” нет машин с честным пробегом?

Общеизвестный факт, что на вторичном авторынке машины в основном продаются со скрученным пробегом. Почему так происходит и что с этим делать?
Среди автолюбителей считалось полной глупостью продавать автомобиль, не скрутив немного пробег. Ведь никто не поверит, что с таким пробегом машина так хорошо сохранилась.
К примеру, в Евросоюзе
уже давно ввели ответственность за скручивание пробега. У нас также Госдума
пыталась ввести нечто подобное. Но далее популистских заявлений дело не пошло.
Проблема реально существует. Но бороться с ней никто толком не хочет. Профессионал и без показаний одометра поймет, сколько примерно прошла машина. А начинающего автолюбителя могут обмануть, всучив ему автомобиль с изрядно скрученным пробегом.
Когда данные по техобслуживанию начнут вносить в ЭПТС, привязывая их показаниям одометра, тогда, вероятно, проблема уйдет сама собой. А пока все остается по-прежнему.
В прошлом году в России было продано около пяти млн подержанных авто. Исходя из данных от разных источников, примерно две трети из этих машин были со скрученным пробегом.
Причем на более дешевых машинах скручивают более нагло (до 180 000 км), на премиальных — до 25 000 км.