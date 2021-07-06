Почему на “вторичке” нет машин с честным пробегом?

Общеизвестный факт, что на вторичном авторынке машины в основном продаются со скрученным пробегом. Почему так происходит и что с этим делать?

Среди автолюбителей считалось полной глупостью продавать автомобиль, не скрутив немного пробег. Ведь никто не поверит, что с таким пробегом машина так хорошо сохранилась.

К примеру, в Евросоюзе уже давно ввели ответственность за скручивание пробега. У нас также Госдума пыталась ввести нечто подобное. Но далее популистских заявлений дело не пошло.

Проблема реально существует. Но бороться с ней никто толком не хочет. Профессионал и без показаний одометра поймет, сколько примерно прошла машина. А начинающего автолюбителя могут обмануть, всучив ему автомобиль с изрядно скрученным пробегом.

Когда данные по техобслуживанию начнут вносить в ЭПТС, привязывая их показаниям одометра, тогда, вероятно, проблема уйдет сама собой. А пока все остается по-прежнему.

В прошлом году в России было продано около пяти млн подержанных авто. Исходя из данных от разных источников, примерно две трети из этих машин были со скрученным пробегом.