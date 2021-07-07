BMW готовит новую версию 5-Series

Компания BMW вывела для проведения тестирования прототип седана 5-Series нового поколения G60 с более экономичными двигателями и удлиненным кузовом. Представлена и его электрическая версия под названием i5. Модели ожидаются на рынке в 2024 году.

Фото: car.ru car.ru

Судить о внешних особенностях BMW i5 пока затруднительно. Кузов авто покрыт камуфляжной пленкой. Однако некоторые элементы все же заметны. Сохранился характерный изгиб Хофмайстера, «ноздри» обычного, а не увеличенного формата, как BMW i4.

Официальной информации о платформе пока нет. Скорее всего, все версии будут «пятерки», в том числе гибридные и электрические, построят на слегка модернизированной современной основе CLAR.

Базовый вариант i5 eDrive40 обещает быть заднеприводным, с мощностью 340 лошадиных сил. Полноприводная модификация i5 M50 xDrive выдаст 530 л.с.

О бензиновых и дизельных версиях пока нет никакой информации, они могут перейти с нынешнего поколения G30 без особых изменений. Двигатели внутреннего сгорания в Евросоюзе уже уходят из производства, поэтому вряд ли компания будет вкладывать силы и средства в их глубокую модернизацию.