Фотошпионы заметили электрокар BMW 5-Series

Фотошпионы заметили BMW
5-Series во время прохождения очередной серии испытаний. Прототип имел камуфляж на кузове, но внешний вид указывает на то, что дизайн доработан почти до серийной версии.
Фото: Motor1.comMotor1.com
Электрокар BMW 5-Series готовится к официальной презентации и проходит испытания на полигоне. На представленных снимках можно изучить внешний вид автомобиля, хоть кузов и замаскирован пленкой.
Решетка радиатора в этот раз выглядит более массивно, но она все равно не дотягивает до размеров 4-Series и i4. В задней части на крышке багажника разместили небольшой спойлер.
Салон и его составляющие разглядеть не удается. По предварительной информации, внутри должны разместить изогнутые дисплеи с обновленным интерфейсом.
На заднем бампере производитель разместил наклейки. Это говорит о том, что к испытаниям уже допустили гибридные и электрические исполнения. Напомним, что полноценные электрокары 5-Series будут выпускаться в Дингольфинге. Совсем недавно на этой производственной площадке приступили к сборке кроссовера iX.