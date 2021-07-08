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Фотошпионы заметили электрокар BMW 5-Series

Car.ruиещё 1
4 часа назад
Фотошпионы заметили BMW 5-Series во время прохождения очередной серии испытаний. Прототип имел камуфляж на кузове, но внешний вид указывает на то, что дизайн доработан почти до серийной версии.
Фотошпионы заметили электрокар BMW 5-Series
Фото: Motor1.comMotor1.com
Электрокар BMW 5-Series готовится к официальной презентации и проходит испытания на полигоне. На представленных снимках можно изучить внешний вид автомобиля, хоть кузов и замаскирован пленкой.
Решетка радиатора в этот раз выглядит более массивно, но она все равно не дотягивает до размеров 4-Series и i4. В задней части на крышке багажника разместили небольшой спойлер.
Motor1.com
Салон и его составляющие разглядеть не удается. По предварительной информации, внутри должны разместить изогнутые дисплеи с обновленным интерфейсом.
На заднем бампере производитель разместил наклейки. Это говорит о том, что к испытаниям уже допустили гибридные и электрические исполнения. Напомним, что полноценные электрокары 5-Series будут выпускаться в Дингольфинге. Совсем недавно на этой производственной площадке приступили к сборке кроссовера iX.
Бортжурнал,BMW,
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