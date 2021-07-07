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Как отмыть насекомых с лобового стекла автомобиля: простой и эффективный способ

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4 часа назад
После возвращения с дачи многие автовладельцы сталкиваются с проблемой прилипших на капот, стекло, бампер и решетку радиатора насекомых. Остается ехать на мойку или самостоятельно чистить, используя литры специальных средств. Но существует еще одни метод, которым пользуются те, кто живет за городом и сталкивается с этой проблемой каждый день.
Простой способ: как отмыть насекомых с лобового стекла
Фото: ©Shutterstock / Fotodom©Shutterstock / Fotodom
Смыть прилипшую мошку с кузова или стекол можно с помощью простой серой глины, которая найдется в любом российском водоеме, пишет портал "Автовзгляд". Набрать ее стоит в достаточном количестве, так как для проведения очищающей процедуры ее потребуется немало. Глину следует размочить до состояния сметаны и нанести слоем в 3-4 мм по всей поверхности, после чего оставить на 10 мин.
Затем нужно смыть глину, но ни в коем случае не используйте для этого тряпку, так как глина является сильным абразивом и при смывании тряпкой останутся царапины. Следует смыть ее проточной водой, желательно под высоким давлением.
По мнению многих автовладельцев, простая глина справляется с избавлением от следов насекомых не хуже большинства покупных спецсредств. Некоторые следы, конечно, могут требовать повторения процедуры, но основную часть удается убрать с первого раза.
К недостаткам этого метода можно отнести высокий риск образования царапин при небрежном смывании. Также потребуется израсходовать много воды, так как остатки глины образуют разводы, от которых позже будет гораздо сложнее избавиться.
Бортжурнал,АвтоВзгляд,
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