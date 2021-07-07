Простой способ: как отмыть насекомых с лобового стекла

После возвращения с дачи многие автовладельцы сталкиваются с проблемой прилипших на капот, стекло, бампер и решетку радиатора насекомых. Остается ехать на мойку или самостоятельно чистить, используя литры специальных средств. Но существует еще одни метод, которым пользуются те, кто живет за городом и сталкивается с этой проблемой каждый день.

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Смыть прилипшую мошку с кузова или стекол можно с помощью простой серой глины, которая найдется в любом российском водоеме, пишет портал "Автовзгляд". Набрать ее стоит в достаточном количестве, так как для проведения очищающей процедуры ее потребуется немало. Глину следует размочить до состояния сметаны и нанести слоем в 3-4 мм по всей поверхности, после чего оставить на 10 мин.

Затем нужно смыть глину, но ни в коем случае не используйте для этого тряпку, так как глина является сильным абразивом и при смывании тряпкой останутся царапины. Следует смыть ее проточной водой, желательно под высоким давлением.

По мнению многих автовладельцев, простая глина справляется с избавлением от следов насекомых не хуже большинства покупных спецсредств. Некоторые следы, конечно, могут требовать повторения процедуры, но основную часть удается убрать с первого раза.