Kia подняла цены на свои бестселлеры в России

Компания Kia продолжает ежемесячно повышать цены на свою продукцию в России. Как сообщают аналитики «Цена Авто», в начале июля дороже для россиян стали четыре модели из 17 представленных на отечественном рынке: седаны K5 и K900, а также популярный кроссовер Sportagе и флагманский внедорожник Mohave. Прибавка в зависимости от модели варьируется от 20 до 50 тысяч рублей, что эквивалентно 0,9-1,9 процента от прежней стоимости.

Фото: Kia Kia

Наименее заметно в денежном выражении подорожал Sportage – вторая самая популярная в России модель Kia после Rio. Кроссовер стал дороже на 20-30 тысяч рублей (0,9-1,4 процента) во всех комплектациях и теперь стоит от 1 814 900 до 2 594 900 рублей.

Прибавку побольше получил в некоторых версиях седан K5, который стал дороже на 20-40 тысяч рублей (1-1,9 процента). Его новая цена варьируется от 1 699 900 до 2 469 900 рублей.

Представительскому Kia K900 скорректировали прайс-лист на 50 тысяч рублей (0,9-1,2 процента) в сторону подорожания, теперь за него просят от 4 214 900 до 5 644 900 рублей. На 50 тысяч рублей дороже стал и внедорожник Mohave, стоимость которого составила 3 809 900–4 229 900 рублей.

В последний раз Kia переписывала рублевые ценники в начале июня . Тогда изменения затронули 13 моделей, в числе которых были Mohave и Sportage. Mohave в июне подорожал куда значительнее – на 70-150 тысяч рублей, а Sportage – на 10-30 тысяч рублей. K5 и K900 дорожали в мае: тогда их ценники изменились на 20-40 и 100 тысяч рублей соответственно.