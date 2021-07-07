Ford Puma: теперь это кроссовер

В 2019 году на автомобильной выставке в американском городе Детройт команда Ford представила свое новое творение – Ford Puma, относящийся к классу субкомпактных городских кроссоверов.

Фото: Ford Ford

Официальная же премьера новой машины состоялась в этом же году на автомобильной выставке во Франкфурте. Отдельно стоит отметить, что в период с 1997 по 2002 год уже выпускалась машина с таким названием – но на тот момент это было стильное купе, сделанное на основе Fiesta. Также стало известно, что машина будет представлять собой преемника кроссовера EcoSport, получившего не самые лестные отзывы, просевшего в продажах во всех государствах мира, где он был представлен.

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Внешний вид Puma. Особенностью новой версии Ford Puma становится привлекательная внешность, хотя на кроссовер он смахивает очень отдаленно, больше напоминая перекаченный хэтчбек.

Передняя часть нового автомобиля отличается высоко посаженными фарами большого размера, оформленной в фирменном стиле радиаторной решеткой и структурным передним бампером, где производителем был размещен воздухозаборник в форме трапеции, и эффектно оформленными противотуманными фарами круглой формы.

При взгляде в профиль сразу бросаются в глаза дутые колесные арки, рельеф боковой части, компактного размера боковые зеркала на тонкой ножке, линия крыши в форме купола и поднимающаяся вверх оконная линия, с упором в широкую заднюю стойку.

Ford

Кормовая часть кроссовера представлена габаритными огнями, компактной крышкой багажника с дополнением в виде большого размера спойлера, массивным бампером с декоративной накладкой, большого размера задними противотуманными фарами и выпускным патрубком системы выхлопа в форме трапеции.

Стандартный дорожный просвет составляет 167 мм, что достаточно как для движения по городу, так и по ухабистой дороге.

Интерьер. В отличие от оригинального внешнего вида, салон у Ford Puma полностью идентичен последней модели Ford Fiesta.

Непосредственно перед водителем находится пухлый руль с тремя спицами, особенностью которого становится по-спортивному срезанный обод в нижней части, и хорошо читаемая панель приборов.

Ford

В центральной части торпедо находится экран, диагональю 8 дюймов, отвечающий за управление аудиосистемой, несколько кнопок с таким же назначением и стильный блок управления системой климатического контроля.

Материалы и качество сборки находятся на достаточно высоком уровне, поскольку это уже успело стать одной из визитных карточек Ford.

Для передних пассажиров производителем предусмотрены удобные кресла с хорошим уровнем боковой поддержки, большим количеством регулировок, и добавочными опциями в вид подогрева и функции массажа зоны поясницы.

Объем багажника равен 486 литрам, что является одним из лучших показателей в классе.

Стандартным вариантом является литровый бензиновый мотор мощностью 122 л.с., позволяющий набрать скорость от 0 до 100 км/ч за 10 секунд, и развить предельную скорость в 191 км/ч;

Второй версией становится литровый усиленный мотор, мощностью 125 или 155 л.с., с разгоном до 100 км/ч от 9, 8 до 9 секунд, и максимальной скорости в 200 км/ч. Технические параметры. В подкапотном пространстве машины может быть установлен один из двух типов мотора, работающие в паре с 6-скоростной МКПП: