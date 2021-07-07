Volkswagen раскрыл стоимость маленького кроссовера Taos в России

Компания Volkswagen объявила о старте продаж нового кроссовера под названием Taos, с российской премьеры которого прошло больше месяца. Самый компактный вседорожник в линейке Volkswagen выходит на рынок с двумя моторами, в трех привычных для марки комплектациях Respect, Status и Exclusive, а также в лимитированной спецверсии Joy! с особым декором. Цена стартует с 1 626 900 рублей. Для сравнения, основные соперники новинки – Hyundai Creta Kia Seltos – стоят в России от 1 127 000 и 1 299 900 рублей соответственно.

Фото: © Volkswagen © Volkswagen

Volkswagen Taos построен на архитектуре MQB и предлагается с двумя двигателями, знакомыми по Skoda Karoq. Базовый вариант – это 1,6-литровый 110-сильный «атмосферник», который сочетается с пятиступенчатой механикой и передним приводом. Альтернативой служит турбомотор 1.4 мощностью 150 сил, для которого доступны автомат либо «робот», передний или полный привод.

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Taos меньше Tiguan, но длиннее Skoda Karoq : в длину он достигает 4417 мм, в ширину – 1841 мм, а в высоту – 1602 мм.

В начальной комплектации Respect с 110-сильным мотором Taos оснащается 16-дюймовыми стальными колесными дисками, диодными фарами и фонарями, зеркалами заднего вида с электрорегулировкой. В салоне имеются восьмидюймовая цифровая приборная панель, мультимедиа с 6,5-дюймовым экраном, кондиционер, кнопка бесключевого запуска двигателя и аудиосистема с четырьмя динамиками. Кожей отделаны рукоятка рычага коробки передач и мультируль с обогревом, сиденья обиты тканью. Передние сиденья и подголовники регулируются по высоте, задние складываются в соотношении 60:40.

За безопасность отвечают фронтальные эйрбеги и боковые шторки. Также в оснащение вошли круиз-контроль с ограничителем скорости, индикатор давления в шинах, системы ESP, ABS и прочие. Двухзонный климат-контроль и дополнительный обогрев, а также камеру заднего вида можно добавить, докупив опциональные пакеты.

Салон Volkswagen Taos

В версии Status, стоимость которой начинается с 1 906 900 рублей, Taos положены 16-дюймовые легкосплавные колесные диски и хромированная окантовка боковых стекол. Размер экрана мультимедийной системы увеличен до 10 дюймов, количество динамиков – до шести, кресло водителя регулируется в 12 направлениях, а зеркало заднего вида имеет функцию автозатемнения. Кроме того, в список оснащения добавлены двухзонный климат-контроль, датчик дождя, задние датчики парковки. За доплату для Taos Status доступны адаптивные фары проекционного типа, системы мониторинга слепых зон, фронтальная камера и задние подушки безопасности.

Цена топовой версии Exclusive стартует с 2 099 900 за Taos с 150-сильным мотором, автоматом и передним приводом. Такой кроссовер по умолчанию укомплектован 17-дюймовыми колесными дисками, адаптивной оптикой, боковыми зеркалами с электрорегулировкой и обогревом. В салоне – комбинированная отделка с применением искусственной замши и кожи, 10-цветная фоновая подсветка, «приборка» размерностью 10 дюймов. Сзади можно установить центральный подлокотник. Электропривод двери багажника доступен только за доплату, так же как и адаптивный круиз контроль с функцией Stop&Go и поддержкой дистанции в пробке.