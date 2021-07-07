Тест-драйв Volkswagen Caddy: Новый друг лучше старых двух

2021 год стал для украинского рынка порой серьезного обновления легких коммерческих автомобилей сразу у нескольких брендов. Вероятнее всего, самая значимая и долгожданная новинка – у нас сегодня на тесте. Пятое поколение Volkswagen Caddy
не только сильно изменилось внешне, но также кардинально переменилось и в техническом плане. Какие изменения самые существенные? У нас на тесте – версия в средней комплектации с самым мощным двигателем в линейке – 2,0-литровым турбодизелем на 122 л. с. и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Что нового добавилось в машине, и чего ей по прежнему не хватает? Электродух Как же быстро стереотипы входят в нашу жизнь. Стоило нескольким автопроизводителям сделать «глухую» переднюю часть и фактически отказаться от решетки радиатора на электромобилях, так теперь все машины с таким передком воспринимаются, как электрические. С десяток знакомых видели новый «Кадди» электрическим. Но они уже успели забыть, что, к примеру, Passat B3 так же по сути не имел решетки радиатора, капот был глухим, а все охлаждение велось через прорези в переднем бампере. Тестовый автомобиль оснащен светодиодной головной оптикой. И не смотрите, что у героя нашего теста нет противотуманных фар. По «последней моде» блок освещения дороги при плохой погоде встроен в основные фары. Таким образом «противотуманки» всегда будут чистыми, да и повредить их при парковке, или летящими на трассе камушками риска меньше. Несколько дней теста я не мог понять, что мне напоминают задние фонари (кстати, частично диодные). Но стоило проехать по соседнему ряду новому Crafter одной из служб доставки, как все стало на свои места. Традиционно для модели, «каблучок» имеет больше стекло задней двери и такой же большой «дворник». Это сильно облегчает обзорность назад. Но было несколько неожиданно в не самой простой комплектации не обнаружить ни камеры заднего вида, ни даже датчиков парктроника. Мультимедиа же все равно встроили Что касается проходимости, то к заявленному дорожному просвету от защиты картера до дороги в 144 мм есть вопрос. Он скорее про удивление, ведь визуально пустой автомобиль едва ли не выше половины городских кроссоверов. Значит, машины для легкого офф-роуда могут этот параметр завышать. В любом случае, машине под силу грунтовки. И в этом уверен и сам автопроизводитель. Для чего тогда он указывает углы въезда/съезда и рампы в ТТХ для моноприводных версий? На стыке эпох В салоне Volkswagen Caddy произошло множество обновлений. Самое заметное – это новое торпедо и рулевое колесо. Передняя панель архитектурно полностью повторяет восьмое поколение Golf. Об удобстве эксплуатации сенсорных панелей мы уже рассказывали в тесте хэтчбека. Но если кратко, то ожидание пугало больше, чем сама эксплуатация. Единственное неудобство в случае с «Кадди» заключается в том, что в машине нет климат-контроля, а присутствует только кондиционер. Потому температуру обдува нужно вручную регулировать ползунком на сенсорном экране. В остальном же – и поддержка Apple
CarPlay, и компактный джойстик КПП, и электрический ручной тормоз – все эти нововведения только добавили машине комфорта и «легкового» восприятия, что ли. Рулевое колесо с аналоговыми кнопками хорошо знакомо по другим моделям марки. Единственное замечание к эргономике – это широкие стойки. И дополнительные окошки, встроенные в них, полностью ситуацию не спасают, так что в поворотах нужно быть очень внимательным. Что передние, что задние кресла – классика немецкого жанра. Жесткий наполнитель, продуманная форма – все это способствует комфортным поездкам как в городе, так и на трассе. К тому же, пассажиры второго ряда получили возможность менять угол наклона спинки в нескольких фиксированных положениях. Багажный отсек традиционно для машин данного класса огромен. В пятиместной конфигурации вам доступно 1213 литра, а со сложенным вторым рядом – 2556 литров. При необходимости задний диван в соотношении 60/40 можно демонтировать, и даже разложить отдельно от машины, что будет полезно на пикнике. В угоду безопасности подголовник передних кресел не вынимается, так что опустить спинку переднего пассажира для перевозки длинномера длиной более 230 см не получится. А вот подголовники заднего ряда демонтируются легко, без дополнительного инструмента. Дизельный полный вперед Тестовый автомобиль построен на легковой фирменной платформе MQB. В целях большего удобства для пассажиров стала несколько больше колесная база, но желая сохранить прежние габариты, инженеры немного уменьшили передний и задний свесы. Самое заметное изменение в конструкции машины в сравнении с предшественником – это отказ от рессор в задней подвеске. Машина впервые за пять поколений получила на корме пружины. Как это обновление сказалось на характере машины? Конечно, положительно. Пустой «Кадди» почти не козлит, и заметно мягче преодолевает мелкие неровности. С крупными ямами и выбоинами осталось все по прежнему – на большой скорости изредка слышны вибрации жестких панелей багажного отсека. Субъективно, и тяга к кренам в дугах на большой скорости теперь почти не чувствуется. Тестовый автомобиль оснащен 2,0-литровым турбодизелем на 122 силы. Его максимальный крутящий момент в 320 Нм благодаря отлично настроенному 7-ступенчатому «роботу» с двойным сцеплением доступен на передних колесах уже с 1600 об/мин. И нужно быть готовым, что машина не всегда справляется с этой прытью. Так, при активном старте с места авто легко срывается в букс и приструнить его удается только ESP. Такого за Caddy я раньше не замечал. Но если ездить спокойно, то проявляется другая черта машины – стабильность и экономичность. В городском трафике компактвен легко довольствуется 6,5-7 литрами, а на трассе расходомер редко будет подниматься выше 5,5 литра на 100 км пробега. Что с ценами? Цены на пассажирский Volkswagen Caddy стартуют с отметки в 25 тыс. долларов. Хорошая комплектация с АКП, тяговитым дизельным мотором и рядом электронных ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль, системы экстренного торможения, удержания в полосе и пр., легко «перевалит» за 30 тыс. долларов. Пусть это и не самый демократичный ценник в классе, но и предложить такой уровень оснащения «каблучки» других европейских брендов в Украине пока не могут.