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Новый Renault Duster впервые получил вариатор

Car.ru
4 часа назад
Renault Duster впервые получил версию с вариатором. Специалисты изучили все особенности модели.
Новый Renault Duster впервые получил вариатор
Фото: RenaultRenault
В компании Renault не любят, когда их Duster по-современному называют кроссовером. В оснащении предусматриваются электронные блокировки дифференциала, а дорожный просвет соответствует Lada Niva.
Однако назвать эту модель внедорожником тоже не получается. Привод задних колес имеет определенные ограничения. Дорожный просвет в 21 см является рекордом в сфере кроссоверов, но не внедорожников.
В новой генерации Renault Duster сохранил моторную гамму - два атмосферных двигателя и турбодизель. Но к ним добавилась новая комбинация в бензиновым турбомотором объемом 1.3 литра и мощностью 150 л.с. Такой автомобиль оценивается в 1 500 000 рублей.
Впервые в Renault Duster внедрили вариатор. По-прежнему такая система вызывает страх среди отечественных автомобилистов, как и турбина. В компании заявляют, что такая компоновка так же надежна, как и шасси.
Турбированный двигатель работает на топливе АИ-92. Производитель проводил тестирование системы на Arkana - здесь она не показала недостатков.
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