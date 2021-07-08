Новый Renault Duster впервые получил вариатор

Renault Duster впервые получил версию с вариатором. Специалисты изучили все особенности модели.

Фото: Renault Renault

компании Renault не любят, когда их Duster по-современному называют кроссовером. В оснащении предусматриваются электронные блокировки дифференциала, а дорожный просвет соответствует Lada Niva.

Однако назвать эту модель внедорожником тоже не получается. Привод задних колес имеет определенные ограничения. Дорожный просвет в 21 см является рекордом в сфере кроссоверов, но не внедорожников.

В новой генерации Renault Duster сохранил моторную гамму - два атмосферных двигателя и турбодизель. Но к ним добавилась новая комбинация в бензиновым турбомотором объемом 1.3 литра и мощностью 150 л.с. Такой автомобиль оценивается в 1 500 000 рублей.

Впервые в Renault Duster внедрили вариатор. По-прежнему такая система вызывает страх среди отечественных автомобилистов, как и турбина. В компании заявляют, что такая компоновка так же надежна, как и шасси.