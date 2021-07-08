Внимание: новый “авторазвод” в 2021 году

Мошенники были всегда. Такова природа человеческая. Сегодня мы расскажем о том, как пытаются обмануть продавцы подержанных автомобилей.

Фото: Car.ru Car.ru

В текущем году на вторичном рынке продажи машин увеличились существенно. Ситуацией решили воспользоваться нечистые на руку продавцы.

В Сети размещается объявление о продаже машины популярной марки. Пробег небольшой. Машине года два-три. Состояние — просто идеальное. Но цена более чем адекватная.

Естественно, на такое объявление откликается много потенциальных покупателей. Клиент созванивается с продавцом и договаривается о встрече. Далее производится осмотр, и покупатель остается очень доволен. Он предлагает немедленно оформить сделку. Но продавец сообщает, что приносит свои извинения, но сегодня у него просто нет времени. И просит перенести сделку на завтра.

Очарованный машиной, покупатель соглашается и даже оставляет залог, чтобы продавец не передумал. И вот тут срабатывает главный механизм аферы.

“Честный” продавец составляет расписку, где указывает правильные данные паспорта и автомобиля. Прописывается и сама сумма залога. Тут же ставится пометка, что в случае отказа от покупки, залог не возвращается.