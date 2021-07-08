Внимание: новый “авторазвод” в 2021 году

Мошенники были всегда. Такова природа человеческая. Сегодня мы расскажем о том, как пытаются обмануть продавцы подержанных автомобилей.
В текущем году на вторичном рынке продажи машин увеличились существенно. Ситуацией решили воспользоваться нечистые на руку продавцы.
В Сети размещается объявление о продаже машины популярной марки. Пробег небольшой. Машине года два-три. Состояние — просто идеальное. Но цена более чем адекватная.
Естественно, на такое объявление откликается много потенциальных покупателей. Клиент созванивается с продавцом и договаривается о встрече. Далее производится осмотр, и покупатель остается очень доволен. Он предлагает немедленно оформить сделку. Но продавец сообщает, что приносит свои извинения, но сегодня у него просто нет времени. И просит перенести сделку на завтра.
Очарованный машиной, покупатель соглашается и даже оставляет залог, чтобы продавец не передумал. И вот тут срабатывает главный механизм аферы.
“Честный” продавец составляет расписку, где указывает правильные данные паспорта и автомобиля. Прописывается и сама сумма залога. Тут же ставится пометка, что в случае отказа от покупки, залог не возвращается.
Но покупатель и не собирался отказываться. А назавтра продавец-аферист является на встречу и заявляет, что цена машины выросла на 200 000 рублей. И на все замечания отвечает, что ему предлагали большую сумму. Покупатель от нечестной сделки отказывается, а деньги остаются у афериста. Ведь в расписке хитрый продавец не указал суммы, за которую будет продаваться машина.