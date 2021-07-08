Лужи-"убийцы": правила езды по подтопленным улицам

Проливные дожди могут застать автомобилистов как в родном регионе, так и в поездке на дальнее расстояние. Особенно рискуют те, кто отправляется в путешествие по труднодоступным местам. Эксперты дали советы, как сохранить автомобиль и что делать, если из-за ливней на улицах текут реки, а ехать нужно.

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Риск не уместен

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Неумелые маневры или лихачество в такой ситуации могут обернутся множеством проблем, вплоть до оторванных колес и покореженного кузова. Кроме того, если дорога незнакомая, а вода мутная – рассмотреть, что находится под водной поверхностью, невозможно. А там вполне могут быть открытый люк, бетонный блок или вкопанные в землю металлоконструкции. Поэтому главный совет, который дают автоэксперты – не рисковать в незнакомых местах.

Главное при движении по подтопленным улицам – действовать максимально аккуратно. Ехать нужно с минимально возможной скоростью, держа обороты минимальными.

Уровень воды

Проехать по луже без опасных последствий можно, если ее глубина не будет превышать уровня ступицы, то есть вода должна доходить не более чем до половины колеса. В инструкции ко многим внедорожникам и кроссоверам указывается максимальная глубина преодолеваемого брода. Специалисты рекомендуют дополнительно перестраховываться и въезжать в воду лишь при условии, что ее уровень в самом глубоком месте не будет больше, чем ¾ от уровня воздухозаборника двигателя, пишет Quto. Также следует учитывать волны, которые возникают при движении других автомобилей.

Потерянные номера

Номера должны быть надежно закреплены винтами или металлическими заклепками, а не просто вставлены в пластиковые рамки и защелкнуты – в этом случае они могут очень быстро уплыть в прямом смысле слова. Если надежность крепления знаков вызывает сомнения, можно их снять перед тем, как пересекать водную преграду, а затем оперативно вернуть на место.

Отложенные последствия