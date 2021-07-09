Эксперт объяснил, что делать при краже номеров с машины

«Чаще всего случается, что номера теряются, определить, украли номера или оно потерялись, можно каким способом, если одного номера у вас нет, если вы его потеряли на ходу, это одно, если вы встали утром, подошли к машине и обнаружили пропажу двух номеров, это сложнее, скорее всего, номера украли», - пояснил специалист.
«Если у вас номера украли с машины, то перед тем, как изготавливать номера, необходимо обратиться в УМВД ближайшее, в районный отдел, и сообщить о пропаже номеров. Это будет гарантией того, что если ваши номера всплывут в каких-то противоправных действиях, будет замечены... Это будет гарантией того, что вы обращались в УМВД и заявляли о пропаже номеров, то есть с вас ответственность будет снята», - заявил Сажин.