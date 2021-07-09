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Эксперт объяснил, что делать при краже номеров с машины

ТК «Звезда»иещё 1
3 часа назад
Автоэксперт Вадим Сажин объяснил, как действовать в случае кражи или утери номеров с машины. Как указал эксперт в комментарии «Звезде», при краже номеров исчезают сразу оба номерных знаков, тогда как при утере, как правило, пропадает только один.
Эксперт объяснил, что делать при краже номеров с машины
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Чаще всего случается, что номера теряются, определить, украли номера или оно потерялись, можно каким способом, если одного номера у вас нет, если вы его потеряли на ходу, это одно, если вы встали утром, подошли к машине и обнаружили пропажу двух номеров, это сложнее, скорее всего, номера украли», - пояснил специалист.
Если номерной знак просто потерялся, нужно обратиться в ближайшую организацию, которая аккредитована для изготовления номеров, где изготовят дубликат номера. Однако в случае кражи номеров нужно сначала информировать об этом УМВД, подчеркнул Сажин.
«Если у вас номера украли с машины, то перед тем, как изготавливать номера, необходимо обратиться в УМВД ближайшее, в районный отдел, и сообщить о пропаже номеров. Это будет гарантией того, что если ваши номера всплывут в каких-то противоправных действиях, будет замечены... Это будет гарантией того, что вы обращались в УМВД и заявляли о пропаже номеров, то есть с вас ответственность будет снята», - заявил Сажин.
Он добавил, что сейчас времена, когда автомобильные номера воровали ради получения выкупа, уходят в прошлое из-за невысокой стоимости процедур восстановления знаков.
Сажин также обратил внимание, что движение автомобиля без номерных знаков запрещено, поэтому призвал дополнительно их крепить во избежание утери. Наиболее дешевый способ - это установка двух пластиковых затяжных хомутов, которые будут более надежно прикреплять номер к рамке, резюмировал эксперт.
Бортжурнал,МВД,
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