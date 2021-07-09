В Курской области подорожали морковь, свекла и картофель

Курскстат опубликовал индекс изменения цен на популярные продукты, лекарства, услуги и товары первой необходимости. За месяц заметно подорожали овощи и сахар. Так, цена сахара выросла на 6,2%. Значительно подешевели яйца – на 21,7%. Морковь за месяц стала дороже на 26 рублей, свёкла столовая – на 10 рублей, картофель – на 8 рублей. Стала дешевле зелень свежая – на 35 рублей, помидоры – на 31 рубль, огурцы – на 20 рублей. На 7,8% подорожали строительные материалы, а на 1,2% подешевели парфюмерно-косметические товары и на 0,7% другие бытовые приборы. Тарифы на услуги увеличились на 0,6%. Подорожал проезд в поездах дальнего следования – на 18%.