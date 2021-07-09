Как открыть машину без ключа?

Несмотря на то, что проблема забытых внутри салона ключей от машины кажется необычной, с ней ежедневно сталкивается большое количество водителей.

Фото: Car.ru Car.ru

Ситуация обстоит следующим образом – ключи остались в салоне автомобиля, а двери были заблокированы системой синализации. Но не стоит торопиться вызывать мастера по вскрытию дверей, нужно попробовать сделать это самостоятельно.

Видео дня

Имеется немало способов открытия запертой машины, некоторые из которых кажутся нереальными, но они работают.

Способ 1. Применение шнурка. В начале на веревке потребуется сделать петлю, затягивающуюся при разведении концов веревки в разные стороны. Концы нужно взять в каждую руку и провести шнурок через верхний угол дверцы движениями вперед-назад, чтобы довести его до расположенной внутри кнопки замка двери. Петлю необходимо набросить на кнопку, затянуть и потянуть вверх, чтобы дверь открылась.

Car.ru

Но этот способ не сработает, если кнопка утоплена в обшивку двери или же находится на ее боковой части, рядом с дверной ручкой.

Способ 2. Использование клина и длинной проволоки. Для получения частичного доступа в салон машины можно попытаться приподнять верхнюю часть двери. Для этого можно использовать клин из дерева и пластика, либо же пневматический клин, а также длинную проволоку, которой следует достать до блокировочной кнопки после того, как дверь будет отодвинута. При использовании деревянного клина, на него лучше надеть резиновую перчатку, во избежание повреждения двери.

Car.ru

Проволоку же лучше обернуть изолентой, чтобы не повредить элементы двери. Этот способ имеет преимущество в том плане, что с его помощью можно открыть даже те двери, в которых запирающий элемент находится рядом с ручкой.

Способ 3. Применение пластиковой полосы. Если кнопка в машине располагается не сбоку двери, то можно попробовать и такой метод. Отодвинув двери при помощи клина либо пневмоклина, в салон просовывается полоска мягкого пластика, которой можно попытаться зацепить блокировку и Применение пластиковой полосы. Если кнопка в машине располагается не сбоку двери, то можно попробовать и такой метод. Отодвинув двери при помощи клина либо пневмоклина, в салон просовывается полоска мягкого пластика, которой можно попытаться зацепить блокировку и открыть двери, подняв ее вверх.

Способ 4. Еще одним способом открывания запертой двери становится использование проволочных вешалок, выдаваемых при сдаче одежды в химчистку. Но его можно применить только преимущественно на старых моделях, где отсутствует центральный замок. Действовать нужно таким образом. Вешалка разгибается при помощи плоскогубцев, и на одной стороне получившейся проволоки делается крючок, который требуется просунуть в салон. Задача – просунув его между стеклом и уплотнителем, попытаться дотянуться до рычага запорного механизма двери. Как только почувствовали, что нашли его – стоит потянуть вверх, и дверь машины откроется.

Способ 5. На машинах старых моделей, с ручкой определенного стиля, можно использовать антенну. Для этого нужно просто открутить ее, и постараться аккуратно провести через внутренности дверной ручки, и перемещать до того момента, пока замок не начнет покачиваться. Как только начала качаться кнопка блокировки замка, антенну нужно выдвинуть вперед, и дверь На машинах старых моделей, с ручкой определенного стиля, можно использовать антенну. Для этого нужно просто открутить ее, и постараться аккуратно провести через внутренности дверной ручки, и перемещать до того момента, пока замок не начнет покачиваться. Как только начала качаться кнопка блокировки замка, антенну нужно выдвинуть вперед, и дверь откроется