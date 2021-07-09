Может ли включенный кондиционер разряжать аккумулятор автомобиля

Многие водители предпочитают не включать кондиционер при движении в жаркое время года, считая, что его работа может разряжать аккумулятор.

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Летом часто бывает при включении кондиционера падает мощность двигателя. Многие считают, что это происходит по причине большого отбора мощности и торможения мотора. Но на самом деле это далеко не так. Нет, безусловно, мощность отбирается, но не только одним кондиционером.

Все дело в том, что на нем установлена электромуфта. Чтобы держать ее в сжатом состоянии, необходим большой ток, который выдает генератор. Нагрузка повышается не только на компрессор кондиционера, но и на генератор. Если аккумулятор в жаркое время года плохо работает и не справляется со своей задачей, то лучше всего заменить батарею, купив новую.