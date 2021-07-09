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Владелец Lada Vesta Cross показал свою машину после потопа в Краснодарском крае

Car.ru
5 часов назад
Автомобиль жителя Керчи Дмитрия Каржинова - владельца Весты пострадал в наводнении. Вода подступала к лобовому стеклу, двигатель оказался полностью залит водой.
Car.ru
В начале июля Черноморское побережье России пострадало от сильных ливней. В социальных сетях появляются кадры с последствиями буйства природы. Автомобилисты, которые оказались в курортных зонах в это время, ощутили на себе последствия стихии в полной мере.
Car.ru
Житель Керчи автовладелец Lada Vesta Cross Дмитрий Каржинов, опубликовал фото своей машины, которую практически полностью затопило во время проливного дождя.
Фотографии опубликовало крупное сообщество ВКонтакте «Лада Веста | Lada Vesta FL». Сильный ливень застиг мужчину и его авто в курортном поселке Лермонтово Краснодарского края.
Car.ru
По словам Дмитрия Коржинова, вода дошла до лобового стекла и проникла внутрь двигателя. Вместе с его машиной на парковке находились еще 2 Лады XRAY и более десятка иномарок, и все эти автомобили постигла та же самая участь.
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