Англичане построили электрокар с необычными пропорциями и огромной прижимной силой

Стартап McMurtry Automotive из английского графства Глостершир привез на Фестиваль скорости в Гудвуде одноместный электрокар, по характеристикам не уступающий гоночным машинам категории GT3. Новинка выглядит, как бэтмобиль в миниатюре, имеет необычные, скорее игрушечные пропорции, но может похвастаться отношением массы к мощности 1:1. Разгон с места до 300 километров в час у электрокара занимает менее девяти секунд.

Фото: © McMurtry Automotive © McMurtry Automotive

Одноместный McMurtry Spéirling (в переводе с ирландского — гроза) построен по гоночным стандартам самого высокого уровня, заявляют авторы проекта. В основе машины лежит углепластиковый монокок с интегрированной батарей, композитными сминаемыми зонами и композитными внешними панелями. Подвеска — многорычажная, с адаптивным контролем дорожного просвета ; тормоза — углеродокерамика. Диаметр колес — 19 дюйма. Аэродинамическое оперение с продольными стабилизаторами и крылья с «окошками» для стравливания давления в арках напоминают о Peugeot 9X8

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В движение машину приводит электрический узел McMurtry E-axle, смонтированный на задней оси. Батарея емкостью 60 киловатт-часов поддерживает зарядку пиковой мощностью в 600 киловатт и обеспечивает 30–60 минут активной езды по треку. В компании уточняют, что это эквивалентно пробегу в 563 километра по обычным дорогам. Максимальная скорость Spéirling заявлена как «больше 323 километров в час». Разгон с 0 до 300 км/ч длится менее девяти секунд.

«Кружащиеся вихри, спиральный хаос в воздухе, непреодолимое давление, которое нельзя увидеть, а можно лишь почувствовать », — так описывает машину Сэр Дэвид Макмертри.

И этими словами он, очевидно, намекает на систему активного грауд-эффекта, как у GMA T.50 или McLaren F1 , благодаря которой Spéirling буквально прилипает к асфальту. При массе меньше тонны уже с первых секунд разгона на электрокар действует прижимная сила, эквивалентная 500 килограммам. Следовательно, боковые ускорения в поворотах здесь могут доходить до чудовищных значений.