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Как проверить юридическую чистоту автомобиля: советы эксперта

Car.ru
2 часа назад
Можно ли узнать об истории машины по VIN-коду и как выявить кредитный автомобиль или автомобиль в лизинге? Эти вопросы волнуют тех, кто покупает авто на вторичном рынке.
Как проверить юридическую чистоту автомобиля
Фото: car.rucar.ru
При покупке машины с пробегом, не исключается риск приобретения авто, находящегося в угоне или в залоге у банка. Эксперты утверждают, что полную юридическую чистоту автомобиля нельзя проверить только по электронным базам данных. Но получить данные о подержанной машине из общедоступных источников все же можно.
Проверить авто вполне реально по государственному номеру или VIN-коду. В настоящее время в сети есть 4 крупных сервиса, предоставляющих информацию по закрытым источникам с помощью регистрационного номера автомобиля или VIN-коду. Это следующие сервисы: Autoteka, Avinfo и Avtocod, ProAuto. Это ресурсы комплексной проверки автомобиля.
Однако здесь имеется своя сложность, полученные данные нужно уметь расшифровать. Для этого нужны определенные знания и опыт. К тому же, данные обновляются не так уж часто и могут устареть.
Есть и общедоступные сервисы. Для того чтобы проверить данную информацию об авто, следует зайти на официальный сайт ГИБДД и в соответствующем разделе выполнить проверку по VIN-коду машины. При этом, в отличие от частных сервисов, такая услуга предоставляется госавтоинспекцией совершенно бесплатно.
Бортжурнал,ГИБДД,
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