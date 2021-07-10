Как проверить юридическую чистоту автомобиля

Можно ли узнать об истории машины по VIN-коду и как выявить кредитный автомобиль или автомобиль в лизинге? Эти вопросы волнуют тех, кто покупает авто на вторичном рынке.

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При покупке машины с пробегом, не исключается риск приобретения авто, находящегося в угоне или в залоге у банка. Эксперты утверждают, что полную юридическую чистоту автомобиля нельзя проверить только по электронным базам данных. Но получить данные о подержанной машине из общедоступных источников все же можно.

Проверить авто вполне реально по государственному номеру или VIN-коду. В настоящее время в сети есть 4 крупных сервиса, предоставляющих информацию по закрытым источникам с помощью регистрационного номера автомобиля или VIN-коду. Это следующие сервисы: Autoteka, Avinfo и Avtocod, ProAuto. Это ресурсы комплексной проверки автомобиля.

Однако здесь имеется своя сложность, полученные данные нужно уметь расшифровать. Для этого нужны определенные знания и опыт. К тому же, данные обновляются не так уж часто и могут устареть.