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На «Автоторе» освоен выпуск трехместных автовозов

Car.ru
2 часа назад
«Автотор» расширил свой модельный ряд спецтехники. Разработана модель на базе шасси Hyundai HD78. Новые автовозы с прицепом, смогут одновременно перевозить 3 легковых авто.
На «Автоторе» освоен выпуск трехместных автовозов
Фото: car.rucar.ru
Для реализации поставленных целей разработчики усовершенствовали кабину Hyundai HD78, облегчили надстройку. В кабине появилось отдельное спальное место для водителя. Это важная доработка, поскольку машины зачастую приходится перевозить на дальние расстояния.
Новая сертификация тормозов позволит эксплуатировать шасси с прицепом весом 3.5 тонны. Напомним, что коммерческие машины, которые производят на калининградском «Автоторе»: фургоны, борт-тенты, и тому подобное, оснащены широкой гаммой универсальных надстроек. Производство спецтранспорта осуществляется на отдельной конвейерной линии.
Напомним, что не так давно завод освоил выпуск передвижных медицинских комплексов – рентгеновского кабинета и мобильной стоматологической клиники.
Бортжурнал,Hyundai HD78,Hyundai,
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