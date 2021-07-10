На «Автоторе» освоен выпуск трехместных автовозов

«Автотор» расширил свой модельный ряд спецтехники. Разработана модель на базе шасси Hyundai HD78 . Новые автовозы с прицепом, смогут одновременно перевозить 3 легковых авто.

Фото: car.ru car.ru

Для реализации поставленных целей разработчики усовершенствовали кабину Hyundai HD78, облегчили надстройку. В кабине появилось отдельное спальное место для водителя. Это важная доработка, поскольку машины зачастую приходится перевозить на дальние расстояния.

Новая сертификация тормозов позволит эксплуатировать шасси с прицепом весом 3.5 тонны. Напомним, что коммерческие машины, которые производят на калининградском «Автоторе»: фургоны, борт-тенты, и тому подобное, оснащены широкой гаммой универсальных надстроек. Производство спецтранспорта осуществляется на отдельной конвейерной линии.