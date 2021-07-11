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Четыре модели KIA вошли в топ-25 российского авторынка

"Автостат Инфо"
35 минут назад
Четыре модели KIA вошли в топ-25 российского авторынка Подпишитесь на "Автостат Инфо" в Телеграме или в инстаграме Сразу четыре модели марки KIA вошли в топ-26 российского авторынка за первое полугодие 2021 года по версии АЕБ, о чем сообщает Автостат Инфо со ссылкой на данные источника.
Четыре модели KIA вошли в топ-25 российского авторынка
Фото: ТАССТАСС
При этом модель KIA Rio стала третьем в этом списке и заняла при этом лидирующие позиции среди иномарок. В сегменте иностранных моделей KIA Rio лидирует с показателем 44 750 проданных машин, что заметно выше прошлогоднего результата (36 164 шт.). Седан KIA K5 вышел на 14-е место рейтинга, показав полугодовые продажи на уровне 15 276 ед. При этом KIA K5 удалось обойти своего главного конкурента по сегменту модель Toyota Camry, продажи которой составили 14 916 ед. В рейтинге авторынка России KIA Sportage заняла 16-е место. В годовом сравнении продажи этого кроссовера выросли с 10 872 до 14 422 ед. Заметно увеличился объем реализации и внедорожника KIA Seltos с 4010 до 9613 ед.
Добавим, что за I полугодие текущего года российские покупатели приобрели 108 344 автомобиля марки KIA. Это на 33,4% больше, чем за тот же период прошлого года &mdash; 81 219 шт. Доля машин KIA в общем объеме продаж на российском авторынке составила 12,4%, что на 0,4 процентных пункта меньше, чем было годом ранее &mdash; 12,8%.
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