Четыре модели KIA вошли в топ-25 российского авторынка

При этом модель KIA Rio
стала третьем в этом списке и заняла при этом лидирующие позиции среди иномарок. В сегменте иностранных моделей KIA Rio лидирует с показателем 44 750 проданных машин, что заметно выше прошлогоднего результата (36 164 шт.). Седан KIA K5 вышел на 14-е место рейтинга, показав полугодовые продажи на уровне 15 276 ед. При этом KIA K5 удалось обойти своего главного конкурента по сегменту модель Toyota Camry
, продажи которой составили 14 916 ед. В рейтинге авторынка России KIA Sportage
заняла 16-е место. В годовом сравнении продажи этого кроссовера выросли с 10 872 до 14 422 ед. Заметно увеличился объем реализации и внедорожника KIA Seltos с 4010 до 9613 ед.