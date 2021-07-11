Четыре модели KIA вошли в топ-25 российского авторынка

Добавим, что за I полугодие текущего года российские покупатели приобрели 108 344 автомобиля марки KIA. Это на 33,4% больше, чем за тот же период прошлого года — 81 219 шт. Доля машин KIA в общем объеме продаж на российском авторынке составила 12,4%, что на 0,4 процентных пункта меньше, чем было годом ранее — 12,8%.