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Семейный тест-драйв Lexus RX 300

Car.ru
3 часа назад
Автомобили японского концерна Lexus являются достаточно востребованными на российском рынке.
Стильный дизайн шумоизоляция: Тест-драйв Lexus RX 300
Фото: Car.ruCar.ru
Одним из ярких представителей марки становится компактный, городской кроссовер RX 300. Многие владельцы считают автомобиль идеальным вариантом для ежедневной эксплуатации и приятных путешествий. Для путешествия по России семьей из трех-четырех человек трудно сыскать что-либо в одинаковой мере равноценное по размерам, оснащению, комфорту и классу.
Отдельный плюс кроссоверу за шумоизоляцию. Благодаря двойным стёклам в салоне действительно очень тихо. И лишь на участках с плохим дорожным покрытием слышны неприятные звуки из-под колёсных арок. Под капотом установлен 2,0-литровый мотор. Его мощность составляет 238 лошадиных сил. Вместе с ним работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Привод может быть передним или полным.
Стильный дизайн автомобиля моментально привлекает к себе внимание потенциальных покупателей, позволяя машине выделяться на дорогах общего пользования. Оснащение автомобиля включает в себя массу положительных нюансов, а именно: климат-контроль, подогрев сидений, электропривод зеркал, стеклоподъемники, иммобилайзер, круиз-контроль, датчики дождя и температуры, продвинутую мультимедиа и так далее.
Безопасность кроссовера находится на высоком уровне. Успешно проведенные тесты неоднократно подтверждали этот момент, поэтому водитель и пассажиры чувствуют себя комфортно и спокойно, даже при передвижении на продолжительные расстояния.
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