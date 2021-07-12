Эксперт раскрыл пользу автопечки в жару

По его словам, нужно следить за тем, чтобы двигатель не перегревался

Эксперт отметил, что двигатель может перегреваться как из-за недостатка охлаждающей жидкости в системе, так и из-за того, что жидкость может быть поддельной. Если купленная жидкость пахнет метанолом, ее лучше не заливать, посоветовал он.