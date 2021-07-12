Эксперт раскрыл пользу автопечки в жару

"В автомобиле есть система охлаждения, которая должна охлаждать, прежде всего, двигатель. Но, напомню, средний возраст автомобиля в России – 14 лет. Если система охлаждения неисправна или термостат не включает вентилятор, который должен надвигать на двигатель воздух, нам приходится на минимальных скоростях включать печку, чтобы охладить и не перегреть двигатель. У современных автомобилей, которые исправны, у которых термостат исправно работает, нет проблем с системой охлаждения, нет такой необходимости" – сказал Антон Шапарин, в интервью радио Sputnik.
"На ряде автомобилей есть датчик температуры двигателя, который показывает перегрев охлаждающей жидкости. Если датчика нет, лучше установить его отдельно, потому что перегрев двигателя ведет к его фатальной поломке", – предупредил Антон Шапарин.