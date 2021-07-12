Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Эксперт рассказал, когда в машине надо включать печку в жару

РИА Новостииещё 2
2 часа назад
Как и в каких автомобилях можно использовать летом систему отопления, рассказал в интервью радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Эксперт раскрыл пользу автопечки в жару
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В жаркую погоду печка в автомобиле может помочь избежать перегрева двигателя в случае неисправности системы охлаждения, считает вице-президент Национального автомобильного союза, член Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве Антон Шапарин. Он отметил, что это актуально для не очень новых автомобилей.
"В автомобиле есть система охлаждения, которая должна охлаждать, прежде всего, двигатель. Но, напомню, средний возраст автомобиля в России – 14 лет. Если система охлаждения неисправна или термостат не включает вентилятор, который должен надвигать на двигатель воздух, нам приходится на минимальных скоростях включать печку, чтобы охладить и не перегреть двигатель. У современных автомобилей, которые исправны, у которых термостат исправно работает, нет проблем с системой охлаждения, нет такой необходимости" – сказал Антон Шапарин, в интервью радио Sputnik.
По его словам, нужно следить за тем, чтобы двигатель не перегревался
"На ряде автомобилей есть датчик температуры двигателя, который показывает перегрев охлаждающей жидкости. Если датчика нет, лучше установить его отдельно, потому что перегрев двигателя ведет к его фатальной поломке", – предупредил Антон Шапарин.
Эксперт отметил, что двигатель может перегреваться как из-за недостатка охлаждающей жидкости в системе, так и из-за того, что жидкость может быть поддельной. Если купленная жидкость пахнет метанолом, ее лучше не заливать, посоветовал он.
Бортжурнал,Автоновости,Антон Шапарин,МВД,ИА Sputnik,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители