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Jeep Gladiator полностью лишили внедорожных способностей

Car.ru
1 час назад
Канадские тюнеры представили доработанный внедорожник Jeep Gladiator, лишенный внедорожных способностей.
Jeep Gladiator полностью лишили внедорожных способностей
Фото: Co-Up Auto BodyCo-Up Auto Body
Необычный проект внедорожника был представлен канадским ателье Co-Up Auto Body. Все изначально заложенные производителем способности были убраны за свет определенных изменений в конструкции автомобиля.
В машину установили новую подвеску, а также серьезно переработали кузов. В результате Jeep Gladiator может буквально ложиться днищем на асфальт.
Передний мост тюнеры полностью удалили. На его место решено было установить специально разработанную независимую подвеску с пневмоэлементами. Основой задней подвески стал мост от 3-летнего пикапа RAM 3500.
Co-Up Auto Body
Под капотом установлен 3,6-литровый мотор. Его мощность составляет более 400 лошадиных сил. Вместе с ним работает автоматическая коробка передач.
«Лежачий» Jeep Gladiator планировалось представить на тюнинг-шоу SEMA еще в прошлом году, однако выставка прошла в онлайн-формате. Но тюнеры решили продолжить работы по модернизации автомобиля, который будет представлен в ноябре текущего года на отдельно организованной выставке.
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