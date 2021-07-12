Jeep Gladiator полностью лишили внедорожных способностей

Канадские тюнеры представили доработанный внедорожник Jeep Gladiator , лишенный внедорожных способностей.

Фото: Co-Up Auto Body Co-Up Auto Body

Необычный проект внедорожника был представлен канадским ателье Co-Up Auto Body. Все изначально заложенные производителем способности были убраны за свет определенных изменений в конструкции автомобиля.

В машину установили новую подвеску, а также серьезно переработали кузов. В результате Jeep Gladiator может буквально ложиться днищем на асфальт.

Передний мост тюнеры полностью удалили. На его место решено было установить специально разработанную независимую подвеску с пневмоэлементами. Основой задней подвески стал мост от 3-летнего пикапа RAM 3500.

Co-Up Auto Body

Под капотом установлен 3,6-литровый мотор. Его мощность составляет более 400 лошадиных сил. Вместе с ним работает автоматическая коробка передач.