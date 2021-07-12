Какие требования инспекторов ГИБДД можно не выполнять водителю

Согласно статье 19.3 КоАП водитель должен выполнять требования инспекторов ГИБДД , если был ими остановлен. В некоторых ситуациях у шофера есть право не повиноваться этим приказаниям.

Например, водитель не должен подчиняться, когда инспектор просит его присесть в патрульный автомобиль, хотя оно и правомерное. Страж правопорядка имеет право предложить это гражданину, а тот – отказаться, и это не наказуемо за исключением тех моментов, когда надо досмотреть транспорт, проверить узлы агрегатов и выполнить освидетельствование водителя.

Разрешается законом не выполнять и является неправомерным требование о предъявлении аварийного знака, огнетушителя и аптечки для досмотра. Иногда сотрудники ГИБДД просят показать им светоотражающий жилет, потому как он обязан согласно пункту 2.3.4. ПДД при плохих дорожных условиях ночью покидать салон лишь в такой одежде. Это тоже неправомерно.

Часто инспектор призывает шоферов открыть багажник и салон для досмотра. Оказывается, для этого надо основания, а перед осмотром полицейский обязуется составить соответствующий акт. Досмотр осуществляется только с понятыми и под видеокамеру.

Просят правоохранители продемонстрировать им техосмотр и медицинскую справку, но они не указываются в пункте 2.1.1 ПДД, как бумаги, которые необходимо предъявлять.