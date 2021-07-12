Кроссовер Mazda CX-5 получит более мощный мотор

Модернизированный кроссовер CX-5 от японской корпорации Mazda
выйдет на рынок с другим агрегатом под капотом. Машину оснастят бензиновым шестицилиндровым двигателем.
По словам руководителей австралийского подразделения марки, Mazda продолжает вкладывать материальные средства в высококачественные моторы SkyActiv-X и линейку рядных 6-цилиндровых агрегатов новой генерации. Ими компания станет укомплектовывать новый кроссовер CX-5 и прочие модификации.
Предполагается, Mazda будет выпускать машины с заднеприводной системой и вышеупомянутыми моторами начиная со следующего года. Вероятно, что в продаже появятся гибридные и турбодизельные транспортные средства, но более точная информация по этому вопросу станет известна позже.
Ожидается, что японский бренд модернизирует и иные свои автомобили, построив их на иной архитектуре. Пока что неизвестны подробности о предстоящем обновлении, не подтверждено базирование гибридных силовых установок на роторных двигателях.
И если до этого такую информацию считали почти состоявшимся фактом, то ныне она подвергается сомнению. Корпорация отложила на неопределенное время презентацию нового паркетника MX-30 с ротором.