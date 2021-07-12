Право купить первые Hyundai Creta нового поколения разыграют в лотерею

Компания Hyundai запустила в России акцию для поклонников кроссовера Creta. Все желающие могут принять участие в интерактивной игре, в ходе которой пользователям предстоит проверить свои знания о модели. В финале теста специальные алгоритмы отберут среди всех претендентов 200 победителей, которые смогут первыми приобрести Creta нового поколения до момента начала продаж автомобиля у официальных дилеров.

Новая акция под названием «Новая умная Creta выбирает тебя», стартовавшая на официальном сайте Hyundai, приурочена к началу российских продаж кроссовера Creta второго поколения. В рамках кампании все желающие смогут проверить свои знания об автомобиле и попасть в число 200 победителей, которые в начале августа смогут вне очереди приобрести новый кроссовер одними из первых в стране.

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на официальном сайте Hyundai, оставить свои контактные данные и перейти к интерактивной игре, в ходе которой участникам предложат пройти тест на знание визуальных особенностей Creta нового поколения, а также собрать как можно больше модификаций кроссовера за отведенное время. По завершению игры пользователям нужно поделиться результатами в своих социальных сетях, добавив хештег #ХочуНовуюКрету и отметив аккаунт @hyundairussia.

Акция продлится до 23 июля 2021 года. Затем специальный алгоритм под названием «кретаметр» определит 200 победителей игры, которые получат возможность приобрести кроссовер нового поколения в онлайн-шоуруме марки до официального начала продаж автомобиля в России. К покупке будут доступны Creta в комплектациях Classic, Family и Lifestyle. Кроссовер в базовой модификации Prime в акции не участвует.