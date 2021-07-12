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ГИБДД напомнила, за какое переоборудование авто уже штрафуют

Car.ru
40 минут назад
В ГИБДД напомнили российским водителям о правилах тюнинга, ныне действующих в стране. Если оборудование не указано в ОТТС, то его надо согласовать с полицией.
ГИБДД напомнила, за какое переоборудование авто уже штрафуют
Фото: Car.ruCar.ru
Все новшествам в конструкции средства перемещения, которые воздействуют на безопасность движения на дороге, следует проводить лишь с разрешения ГИБДД. Информация о нововведениях нужно при этом вписывать в документы по регистрации.
В настоящее время отечественные водители обязуются узаконить такие особенности тюнинга, как светотехнику, выхлопную систему, подвеску, спойлеры, бамперы, ГБО, фаркопы и лебедки.
Пользоваться машинами, где все эти элементы не зарегистрировали в документации, запрещается, в противном случае шоферу грозит наказание в виде штрафа до 500 рублей. В случае повторного нарушения он составит уже 5000 рублей, а водителя лишат прав сроком до трех месяцев.
Автомобиль с незаконным тюнингом могут снять с регистрации, забрав СТС, если на протяжении 10 дней после того, как инспектор ГИБДД выписал штраф, шофер не устранил нарушение и не предоставил в отделение машину.
Ранее сообщалось, что привозимые в РФ иномарки должны проверяться в испытательных лабораториях. По снимкам и в удаленном режиме это делать уже запрещено. По данным Росстандарта, такое правило проверки актуально и для установки всевозможного вспомогательного оборудования, требующего внесения изменений в автомобильную конструкцию.
В ведомстве уверены, что благодаря нововведениям получится уменьшить число битых и утопленных машин, которые на «вторичке» пытаются выдать за исправных.
Бортжурнал,ГИБДД,
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