ГИБДД напомнила, за какое переоборудование авто уже штрафуют

ГИБДД напомнили российским водителям о правилах тюнинга, ныне действующих в стране. Если оборудование не указано в ОТТС, то его надо согласовать с полицией.

Все новшествам в конструкции средства перемещения, которые воздействуют на безопасность движения на дороге, следует проводить лишь с разрешения ГИБДД. Информация о нововведениях нужно при этом вписывать в документы по регистрации.

В настоящее время отечественные водители обязуются узаконить такие особенности тюнинга, как светотехнику, выхлопную систему, подвеску, спойлеры, бамперы, ГБО, фаркопы и лебедки.

Пользоваться машинами, где все эти элементы не зарегистрировали в документации, запрещается, в противном случае шоферу грозит наказание в виде штрафа до 500 рублей. В случае повторного нарушения он составит уже 5000 рублей, а водителя лишат прав сроком до трех месяцев.

Автомобиль с незаконным тюнингом могут снять с регистрации, забрав СТС, если на протяжении 10 дней после того, как инспектор ГИБДД выписал штраф, шофер не устранил нарушение и не предоставил в отделение машину.

Ранее сообщалось, что привозимые в РФ иномарки должны проверяться в испытательных лабораториях. По снимкам и в удаленном режиме это делать уже запрещено. По данным Росстандарта, такое правило проверки актуально и для установки всевозможного вспомогательного оборудования, требующего внесения изменений в автомобильную конструкцию.