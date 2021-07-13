Редкие автомобили на дорогах Москвы в СССР

Столичный трафик во времена Советского Союза не ограничивался банальными “Москвичами” и “Волгами”. В современное время на дорогах столицы можно встретить различные транспортные средства – от древнего Mercedes, в идеальном состоянии, до современных электрокаров. Однако, даже 50 лет назад на дорогах Москвы хватало необычных автомобилей. Среди самых запоминающихся можно выделить отряд Tatra, на службе в милиции, или карьерный БелАЗ, который прогуливался по проспекту Мира.

Фото: Car.ru Car.ru

БелАЗ-540. Это не самый большой карьерный транспорт среди техники белорусского производства. Однако, на дорогах Москвы такая техника выглядела достаточно пугающе и необычно. Под капотом находилась дюжина цилиндров, а общий объем двигателя достигал 22,3 л. Грузоподъемность транспорта составляла 27 т. В конструкции производитель применил пневматическую подвеску, а максимальная скорость равнялась 55 км/час. Не трудно догадаться, какой расход был у этого гиганта – почти 100 литров на 100 км пути.

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Tatra T613. Для того чтобы решать рядовые вопросы, милиция пользовалась “Волгами” и “Жигулями”. Когда речь заходила о более серьезных проблемах, для их решения выбирали более солидный транспорт, вроде Tatra. Даже по современным меркам функционал таких автомобилей был впечатляющим. В задней части транспорта стоял двигатель на 3.5 литра. Сборка транспорта проводилась вручную в Чехии. Все это сочеталось с привлекательным внешним видом. У преступников не оставалось ни единого шанса скрыться от погони.

Mercedes-Benz 230 W143. Это настоящий трофей на дорогах Это настоящий трофей на дорогах СССР . После войны такие транспортные средства начали чаще появляться в разных городах. Возраст и условия эксплуатации не щадили ни один автомобиль. На снимке запечатлен экземпляр данной модели, который всего через 30 лет оброс элементами “декора”. В конструкцию встроили багажник, поставили резину от ГАЗ-69 и побили крылья. Русский человек мог найти способ проведения ремонта и тюнинга даже без запчастей.

ГАЗ-13 “Чайка”. Появление “Чайки” на дороге уже было настоящим событием. Когда на улицах замечали сразу 2 машины - был более масштабный праздник. На снимке представлено две ГАЗ-13, которые стоят у магазина “Мелодия”. Этот автомобиль не считался товаром народного потребления. Кроме того, он совсем не имел ценника. Такая модель полагалась высшей номенклатуре.

Москвич-422 “вуди”. Сегодня данный тип кузова является чертовски привлекательным. И если сегодня это предмет роскоши и стиля, то ранее это стоило не дороже овощного ящика - обычный фургончик. В середине прошлого века статус плотника имел каждый второй. При этом дерево тогда было не самым дорогим материалом. Всего на рынке было представлено несколько моделей с кузовом Woody. Наиболее масштабным является этот Москвич. В негодность подобные транспортные средства приходили слишком быстро.

ГАЗ-51. Рекламные автомобили в современное время красят и оклеивают винилом в различных дизайнах. В середине 20 века был издан приказ Минторга Рекламные автомобили в современное время красят и оклеивают винилом в различных дизайнах. В середине 20 века был издан приказ Минторга СССР . В документе регламентировалось декоративное оформление грузовых автомобилей. Это стало причиной появления такой рекламы, но без адресов и телефонов.

ГАЗ-21 Пикап. Если Волга успешно проходила срок своей службы, после этого с ней можно было делать что угодно. Некоторые разрабатывали хозяйственную бытовку, а кто-то создавал клумбу. Нашлись люди, которые на базе ГАЗ-21 строили пикап. Несколько мастерских в Москве предоставляли подобные услуги. Специалисты срезали крышу, заваривали двери и применяли откидной борт. Все это дело после окрашивалось кисточкой. Капот всегда был окрашен в коричневый цвет, так как на нем была заметна коррозия.