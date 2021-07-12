Hyundai запускает масштабную кампанию «Рули летом!»

Комфортное путешествие за рулем собственного автомобиля – один из наиболее безопасных и приятных форматов летнего отдыха. Чтобы сделать его по-настоящему ярким и запоминающимся, Hyundai запускает масштабный проект «Рули летом!» под официальным девизом «Настрой приключения по-своему!».
«Рули летом!» – это новый формат автомобильных путешествий по России, позволяющий открыть для себя уникальные места нашей страны в условиях сохраняющихся ограничений. В рамках летней кампании бренд Hyundai составил 70 увлекательных маршрутов по крупнейшим городам России. В специальном конфигураторе участники смогут выбрать наиболее подходящий маршрут в зависимости от личных предпочтений – например, исходя из продолжительности поездки, состава участников, их интересов и других условий.
Помимо этого, в рамках кампании «Рули летом!» путешественникам будут предложены 15 специальных маршрутов от известных блогеров, маршруты для путешествий с детьми и детскими развлечениями, а также интересные однодневные маршруты с необычными местами и достопримечательностями. В список мест, через которые проложены маршруты, вошли 22 города России – Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Ярославль, Воронеж, Пятигорск, Мурманск, Волгоград, Тюмень, Новосибирск, Краснодар, Нижний Новгород, Казань, Самара, Уфа, Сочи, Омск, Пермь, Челябинск, Екатеринбург, Махачкала и Иркутск.
Начиная с 08 июля, для получения ярких эмоций и приятных digital-подарков участники смогут отправиться в автопутешествие по любому из предлагаемых маршрутов в компании семьи и друзей, оставить отзывы о совершенном путешествии и фотографии увиденных мест, а также пройти онлайн-тесты и викторины в приложении «Мир Хендэ». В кампании «Рули летом!» предусмотрено несколько категорий подарков, которые будут повышаться в зависимости от уровня сложности задания.
Кроме того, в рамках кампании «Рули летом!» пользователи смогут узнать больше про различные виды кемпинга – дикарем, организованный или глэмпинг – и способы организовать такой отдых на природе без стресса и с удовольствием. Информация об этом появилась на сайте
сервиса онлайн-подписки на автомобили Hyundai Mobility. Путешественники, у которых нет своего автомобиля, могут взять его по подписке Hyundai Mobility и до конца лета воспользоваться увеличенным пробегом, который компания предложила специально в сезон отпусков.