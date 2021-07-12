Hyundai запускает акцию для знатоков кроссовера Creta

Чтобы подать заявку на участие в акции, достаточно зайти на ее страницу
на сайте Хёндэ.рф, ознакомиться с правилами, авторизоваться через личный профиль в социальных сетях, оставить свои контактные данные и перейти к игре. Пользователям предложат пройти увлекательный тест на знание визуальных особенностей автомобилей Hyundai Creta нового поколения и собрать как можно больше модификаций кроссовера за отведенное время. В финале игры нужно поделиться результатами ее прохождения в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Instagram и Одноклассники, добавив хештег #ХочуНовуюКрету и отметив аккаунт бренда @hyundairussia.