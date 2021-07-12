Hyundai запускает акцию для знатоков кроссовера Creta

Запущенная акция – вторая часть масштабной кампании «Новая умная Creta выбирает тебя» от бренда Hyundai, которая началась 02 июля этого года в честь дебюта нового поколения модели Creta в России. В рамках первого этапа для владельцев автомобилей Creta предыдущего поколения до 16 июля организован конкурс, победители которого примут участие в уникальном тест-драйве нового кроссовера Creta вместе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым и одними из первых познакомятся с новинкой.

Второе поколение самого популярного кроссовера страны – модели Hyundai Creta – было представлено 16 июня этого года на заводе Hyundai Motor в Санкт-Петербурге. Максимальные рекомендованные розничные цены автомобилей Creta с революционным дизайном экстерьера и интерьера, а также прогрессивными телематическими сервисами Bluelink были объявлены 02 июля. Новинка предлагается в пяти возможных комплектациях (Prime, Classic, Family, Lifestyle и Prestige), специальная версия Smart дебютирует позднее. Старт продаж новой модели Creta на российском рынке намечен на конец июля текущего года.