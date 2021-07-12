«Хендэ Мотор СНГ» объявляет цены на новый кроссовер Creta

Новый кроссовер Hyundai Creta, разработанный с учетом предпочтений российских клиентов, будет доступен в пяти комплектациях – Prime, Classic, Family, Lifestyle и Prestige, специальная версия Smart дебютирует позднее

Максимальная рекомендованная розничная цена новинки составляет 1 199 000 за начальную версию Prime с МКП

Начало интерактивной кампании, приуроченной к дебюту второго поколения Creta на российском рынке, при участии резидента Comedy Club Гарика Харламова

Старт продаж Hyundai Creta намечен на 26 июля текущего года

Фото: Hyundai Hyundai

Компания «Хендэ Мотор СНГ» объявляет цены на новый компактный кроссовер Hyundai Creta второго поколения, впервые представленный 16 июня этого года на заводе Hyundai Motor в Санкт-Петербурге, а также сообщает о старте кампании в поддержку долгожданной новинки с участием резидента Comedy Club Гарика Харламова

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На старте продаж новая модель Creta будет доступна в пяти комплектациях: Prime, Classic, Family, Lifestyle и Prestige. Автомобили в специальном исполнении Smart будут представлены позднее. В версиях Prime, Classic, Family и Lifestyle автомобили оснащаются бензиновым двигателем Gamma 1.6 MPI в паре с 6-ступенчатыми МКП или АКП, а также передним или полным приводом HTRAC. В комплектациях Classic, Family, Lifestyle и Prestige кроссовер также будет предложен с бензиновым мотором Nu 2.0 MPI с 6-ступенчатой АКП.

Автомобили Creta нового поколения будут предложены в девяти возможных цветах. Также у клиентов будет возможность заказать кроссовер с двухцветной окраской кузова.

Богатое оснащение стартовой комплектации Prime

Максимальная рекомендованная розничная цена кроссовера Creta в базовой версии Prime с передним приводом составляет 1 199 000 за автомобиль с 6-ступенчатой МКП и 1 264 000 за автомобиль с 6-ступенчатой АКП. В список начального оборудования уже входят кондиционер, аудиосистема с цветным 8-дюймовым экраном и поддержкой интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto, а также управлением на руле, рулевая колонка с регулировкой по высоте, фронтальные подушки безопасности, четыре динамика аудиосистемы, а также зеркала с электрорегулировками и подогревом. Помимо стандартного набора функций безопасности (ABS, ESP, TSC, EBD, VSM), в перечень оснащения включены система помощи при старте в гору и спуске с горы (HAC) и система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (ESS). Автомобили Creta также комплектуются галогеновыми фарами проекционного типа и светодиодными дневными ходовыми огнями уникальной формы, обеспечивающими прекрасную видимость в любых условиях и современный внешний вид.

Комплектация Classic – необходимый набор оборудования

Оснащение кроссовера Hyundai Creta в версии Classic дополнено электроприводом складывания боковых зеркал и другим полезным оборудованием, включая систему трехступенчатого подогрева передних сидений, регулировку рулевой колонки по вылету, дополнительный USB-разъем для задних пассажиров, крючки для фиксации груза, полку и дополнительный органайзер в багажнике. Максимальная рекомендованная розничная цена автомобилей Creta в комплектации Classic составляет 1 270 000 за версию с передним приводом и 1 350 000 за версию с полным приводом и МКП, помимо других версий, максимальная рекомендованная розничная цена на которые варьируется в зависимости от выбранного двигателя, трансмиссии и типа привода.

Начиная с этой комплектации, кроссовер может оснащаться практичными опциональными пакетами – Winter, куда входят отделанное экокожей рулевое колесо с функцией подогрева и функция подогрева лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, и Light (в случае приобретения пакета Winter), куда добавлены светодиодные фары со статичной подсветкой поворотов, передние противотуманные фары и датчик света.

Телематические сервисы Bluelink в комплектации Family

Оснащение автомобилей Creta нового поколения в комплектации Family расширено за счет системы бесключевого доступа и запуска двигателя с кнопки, климат-контроля, рулевого колеса с функцией подогрева и отделкой экокожей, такой же отделки селектора коробки передач, заднего подлокотника, а также 16-дюймовых легкосплавных дисков. Начиная с этой версии, кроссоверы дополнительно оснащаются камерой заднего вида с динамической разметкой траектории и омывателем – уникальной опцией для данного сегмента кроссоверов. Наконец, в комплектации Family клиентам становятся доступны «умные» телематические сервисы Bluelink , открывающие широкий простор для взаимодействия с автомобилем с помощью смартфона, включая запуск двигателя, настройку температуры в салоне, управление опциями подогрева и многое другое. Каждому клиенту при покупке автомобиля, оснащенного Bluelink , при регистрации в приложении предоставляется трехлетний период бесплатного использования сервиса.

Максимальная рекомендованная розничная цена новинки в комплектации Family за версию с двигателем 1.6, АКП и передним приводом составит 1 410 000 и 1 490 000 за версию с таким же двигателем и трансмиссией, но с полным приводом. Также в комплектации Family будут доступны другие вариации двигателя, трансмиссии и типа привода. В дополнение кроссовер в этой версии можно оснастить пакетом Ultra, в состав которого входят панель приборов Supervision с 7-дюймовым цветным экраном, передние датчики парковки, подогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, а также пакетом Light при установке пакета Ultra.

Оптимальное сочетание опций безопасности и комфорта в комплектации Lifestyle

Версия Creta Lifestyle отличается наличием боковых подушек безопасности водителя и переднего пассажира, а также шторок безопасности, светодиодными фарами со статичной подсветкой поворотов, передними противотуманными фарами, датчиками дождя и света, круиз-контролем, электрорегулировками сиденья водителя в 4 направлениях и электрорегулировкой поясничного подпора, электронным стояночным тормозом, приборной панелью Supervision с 7-дюймовым цветным экраном, беспроводной зарядкой для смартфона и системой выбора режима движения Drive mode select (на автомобилях с АКП).

Автомобили Creta в данной комплектации доступны по максимальной рекомендованной розничной цене 1 450 000 за версию с двигателем 1.6, МКП и передним приводом и 1 655 000 за версию с 2-литровым двигателем, АКП и полным приводом. Оснащение можно дополнить рядом пакетов: Advanced с комбинированной отделкой сидений кожей и тканью, панорамной крышей и передними датчиками парковки, Premium music с аудиосистемой премиум-класса Bose с 8 динамиками, Winter или их сочетанием.

Комплектация Prestige – максимальный уровень оснащения

Hyundai Creta в топовой версии Prestige предлагает владельцам широкий набор опций, отвечающих за комфорт водителя и пассажиров. Внешне отличить кроссовер в этой комплектации можно по решетке радиатора с хромированными элементами, серебристой накладке на передний бампер и светодиодным задним фонарям. Особую атмосферу уюта в салоне создают сиденья с кожаной отделкой, мультимедийная система с 10,25-дюймовым экраном и системой навигации с информацией о траффике, панорамная крыша и премиальная аудиосистема Bose с 8 динамиками.

Высокий уровень безопасности на дороге обеспечивают система камер кругового обзора (SVM), система обзора слепых зон (BVM) и передние датчики парковки. Также в состав оснащения такого кроссовера, максимальная рекомендованная розничная цена которого составляет 1 900 000 за версию с 2-литровым двигателем с «автоматом» и полным приводом, входит удобная для зимней эксплуатации автомобиля возможность подогрева лобового стекла, форсунок стеклоомывателя и задних сидений.

Интерактивная кампания с участием резидента Comedy Club Гарика Харламова

Также Hyundai сообщает о запуске кампании «Умная Creta выбирает тебя», приуроченной к старту массового производства и скорому началу продаж новой модели, с участием резидента Comedy Club и актера Гарика Харламова. В рамках сотрудничества сегодня, 02 июля 2021 года, стартует конкурс для владельцев автомобилей Creta первого поколения. Он продлится до 16 июля, финальные результаты будут объявлены в конце июля.

Для участия в конкурсе нужно авторизоваться на сайте проекта , внимательно ознакомиться с его правилами, создать оригинальный фотоколлаж с использованием предложенных эффектов и поделиться им в своих социальных сетях с хештегами #хочутестумнойcreta и #тестдрайвКретаХарламов, отметив аккаунт бренда @hyundairussia. Из поданных заявок интеллектуальный ИИ-алгоритм выберет 20 победителей, которые примут участие в эксклюзивном тест-драйве нового кроссовера Creta в компании с Гариком Харламовым и одними из первых познакомятся с новинкой.