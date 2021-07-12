«Хендэ Мотор СНГ» объявляет цены на новый кроссовер Creta

- Новый кроссовер Hyundai Creta, разработанный с учетом предпочтений российских клиентов, будет доступен в пяти комплектациях – Prime, Classic, Family, Lifestyle и Prestige, специальная версия Smart дебютирует позднее
- Максимальная рекомендованная розничная цена новинки составляет 1 199 000 за начальную версию Prime с МКП
- Начало интерактивной кампании, приуроченной к дебюту второго поколения Creta на российском рынке, при участии резидента Comedy Club Гарика Харламова
- Старт продаж Hyundai Creta намечен на 26 июля текущего года
Компания «Хендэ Мотор СНГ» объявляет цены на новый компактный кроссовер Hyundai Creta второго поколения, впервые представленный 16 июня этого года на заводе Hyundai Motor
в Санкт-Петербурге, а также сообщает о старте кампании в поддержку долгожданной новинки с участием резидента Comedy Club Гарика Харламова
.
На старте продаж новая модель Creta будет доступна в пяти комплектациях: Prime, Classic, Family, Lifestyle и Prestige. Автомобили в специальном исполнении Smart будут представлены позднее. В версиях Prime, Classic, Family и Lifestyle автомобили оснащаются бензиновым двигателем Gamma 1.6 MPI в паре с 6-ступенчатыми МКП или АКП, а также передним или полным приводом HTRAC. В комплектациях Classic, Family, Lifestyle и Prestige кроссовер также будет предложен с бензиновым мотором Nu 2.0 MPI с 6-ступенчатой АКП.
Автомобили Creta нового поколения будут предложены в девяти возможных цветах. Также у клиентов будет возможность заказать кроссовер с двухцветной окраской кузова.
Богатое оснащение стартовой комплектации Prime
Максимальная рекомендованная розничная цена кроссовера Creta в базовой версии Prime с передним приводом составляет 1 199 000 за автомобиль с 6-ступенчатой МКП и 1 264 000 за автомобиль с 6-ступенчатой АКП. В список начального оборудования уже входят кондиционер, аудиосистема с цветным 8-дюймовым экраном и поддержкой интерфейсов Apple
CarPlay и Android Auto, а также управлением на руле, рулевая колонка с регулировкой по высоте, фронтальные подушки безопасности, четыре динамика аудиосистемы, а также зеркала с электрорегулировками и подогревом. Помимо стандартного набора функций безопасности (ABS, ESP, TSC, EBD, VSM), в перечень оснащения включены система помощи при старте в гору и спуске с горы (HAC) и система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (ESS). Автомобили Creta также комплектуются галогеновыми фарами проекционного типа и светодиодными дневными ходовыми огнями уникальной формы, обеспечивающими прекрасную видимость в любых условиях и современный внешний вид.
Комплектация Classic – необходимый набор оборудования
Оснащение кроссовера Hyundai Creta в версии Classic дополнено электроприводом складывания боковых зеркал и другим полезным оборудованием, включая систему трехступенчатого подогрева передних сидений, регулировку рулевой колонки по вылету, дополнительный USB-разъем для задних пассажиров, крючки для фиксации груза, полку и дополнительный органайзер в багажнике. Максимальная рекомендованная розничная цена автомобилей Creta в комплектации Classic составляет 1 270 000 за версию с передним приводом и 1 350 000 за версию с полным приводом и МКП, помимо других версий, максимальная рекомендованная розничная цена на которые варьируется в зависимости от выбранного двигателя, трансмиссии и типа привода.
Начиная с этой комплектации, кроссовер может оснащаться практичными опциональными пакетами – Winter, куда входят отделанное экокожей рулевое колесо с функцией подогрева и функция подогрева лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, и Light (в случае приобретения пакета Winter), куда добавлены светодиодные фары со статичной подсветкой поворотов, передние противотуманные фары и датчик света.
Телематические сервисы Bluelink в комплектации Family
Оснащение автомобилей Creta нового поколения в комплектации Family расширено за счет системы бесключевого доступа и запуска двигателя с кнопки, климат-контроля, рулевого колеса с функцией подогрева и отделкой экокожей, такой же отделки селектора коробки передач, заднего подлокотника, а также 16-дюймовых легкосплавных дисков. Начиная с этой версии, кроссоверы дополнительно оснащаются камерой заднего вида с динамической разметкой траектории и омывателем – уникальной опцией для данного сегмента кроссоверов. Наконец, в комплектации Family клиентам становятся доступны «умные» телематические сервисы Bluelink , открывающие широкий простор для взаимодействия с автомобилем с помощью смартфона, включая запуск двигателя, настройку температуры в салоне, управление опциями подогрева и многое другое. Каждому клиенту при покупке автомобиля, оснащенного Bluelink , при регистрации в приложении предоставляется трехлетний период бесплатного использования сервиса.
Максимальная рекомендованная розничная цена новинки в комплектации Family за версию с двигателем 1.6, АКП и передним приводом составит 1 410 000 и 1 490 000 за версию с таким же двигателем и трансмиссией, но с полным приводом. Также в комплектации Family будут доступны другие вариации двигателя, трансмиссии и типа привода. В дополнение кроссовер в этой версии можно оснастить пакетом Ultra, в состав которого входят панель приборов Supervision с 7-дюймовым цветным экраном, передние датчики парковки, подогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, а также пакетом Light при установке пакета Ultra.
Оптимальное сочетание опций безопасности и комфорта в комплектации Lifestyle
Версия Creta Lifestyle отличается наличием боковых подушек безопасности водителя и переднего пассажира, а также шторок безопасности, светодиодными фарами со статичной подсветкой поворотов, передними противотуманными фарами, датчиками дождя и света, круиз-контролем, электрорегулировками сиденья водителя в 4 направлениях и электрорегулировкой поясничного подпора, электронным стояночным тормозом, приборной панелью Supervision с 7-дюймовым цветным экраном, беспроводной зарядкой для смартфона и системой выбора режима движения Drive mode select (на автомобилях с АКП).
Автомобили Creta в данной комплектации доступны по максимальной рекомендованной розничной цене 1 450 000 за версию с двигателем 1.6, МКП и передним приводом и 1 655 000 за версию с 2-литровым двигателем, АКП и полным приводом. Оснащение можно дополнить рядом пакетов: Advanced с комбинированной отделкой сидений кожей и тканью, панорамной крышей и передними датчиками парковки, Premium music с аудиосистемой премиум-класса Bose с 8 динамиками, Winter или их сочетанием.
Комплектация Prestige – максимальный уровень оснащения
Hyundai Creta в топовой версии Prestige предлагает владельцам широкий набор опций, отвечающих за комфорт водителя и пассажиров. Внешне отличить кроссовер в этой комплектации можно по решетке радиатора с хромированными элементами, серебристой накладке на передний бампер и светодиодным задним фонарям. Особую атмосферу уюта в салоне создают сиденья с кожаной отделкой, мультимедийная система с 10,25-дюймовым экраном и системой навигации с информацией о траффике, панорамная крыша и премиальная аудиосистема Bose с 8 динамиками.
Высокий уровень безопасности на дороге обеспечивают система камер кругового обзора (SVM), система обзора слепых зон (BVM) и передние датчики парковки. Также в состав оснащения такого кроссовера, максимальная рекомендованная розничная цена которого составляет 1 900 000 за версию с 2-литровым двигателем с «автоматом» и полным приводом, входит удобная для зимней эксплуатации автомобиля возможность подогрева лобового стекла, форсунок стеклоомывателя и задних сидений.
Интерактивная кампания с участием резидента Comedy Club Гарика Харламова
Также Hyundai сообщает о запуске кампании «Умная Creta выбирает тебя», приуроченной к старту массового производства и скорому началу продаж новой модели, с участием резидента Comedy Club и актера Гарика Харламова. В рамках сотрудничества сегодня, 02 июля 2021 года, стартует конкурс для владельцев автомобилей Creta первого поколения. Он продлится до 16 июля, финальные результаты будут объявлены в конце июля.
Для участия в конкурсе нужно авторизоваться на сайте проекта
, внимательно ознакомиться с его правилами, создать оригинальный фотоколлаж с использованием предложенных эффектов и поделиться им в своих социальных сетях с хештегами #хочутестумнойcreta и #тестдрайвКретаХарламов, отметив аккаунт бренда @hyundairussia. Из поданных заявок интеллектуальный ИИ-алгоритм выберет 20 победителей, которые примут участие в эксклюзивном тест-драйве нового кроссовера Creta в компании с Гариком Харламовым и одними из первых познакомятся с новинкой.
Конкурс для владельцев Creta предыдущего поколения станет первым этапом масштабной кампании «Умная Creta выбирает тебя» от бренда Hyundai. Чуть позже будет запущена вторая часть проекта, в рамках которой 200 счастливых пользователей смогут на выгодных условиях приобрести первые автомобили Creta, сошедшие с конвейера завода Hyundai в Санкт-Петербурге, через онлайн-шоурум
бренда. Официальный старт продаж новой модели Creta на российском рынке намечен на 26 июля текущего года.